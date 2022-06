I nomi

Si va componendo il puzzle delle Primarie del centrosinistra. Dopo i nomi di Claudio Fava per l’area Cento Passi, e di Catenina Chinnici per il Pd, anche il Movimento 5 Stelle è a lavoro per portare alle consultazioni un proprio nome. Nuccio di Paola, Luigi Sunseri e Giancarlo Cancelleri sono i papabili tra i pentastellati. Intanto è partita la macchina organizzativa delle primarie con il sito online Presidenziali22.it. E domani è previsto il raduno degli iscritti 5stelle a Caltanissetta.

La macchina organizzativa delle Primarie

É partita la macchina organizzativa delle primarie del campo progressista che porterà il 23 luglio al voto (online e nei 32 gazebo distribuiti nel territorio siciliano) per la scelta del candidato alla carica di presidente della Regione. É online il sito www.presidenziali22.it, all’interno del quale si trova il link che permette la registrazione per il voto nella piattaforma telematica Sky Vote o per votare nei gazebo. All’interno del sito si trovano pure il link per scaricare il regolamento completo delle primarie e quello per contribuire alla raccolta fondi lanciata per finanziare la campagna elettorale del campo progressista.

“Sicilia laboratorio d’innovazioni”

“Come al solito – dice il capogruppo M5S e referente 5stelle per la Sicilia Nuccio Di Paola – la Sicilia si propone come laboratorio delle innovazioni per l’intero Paese. Stiamo sperimentando qualcosa di nuovo e già stiamo riscontrando un grande interesse da parte degli iscritti, pur in un momento non semplice come quello attuale. Vogliamo portare alle urne virtuali e fisiche più persone possibile. Il Movimento ha sempre dato prova in passato d’incredibili colpi di reni che lo hanno fatto uscire in maniera brillante dai momenti più difficili. Siamo certi che ci riusciremo anche stavolta”.

Il popolo 5stelle a raccolta a Caltanissetta

“Bisogna ricreare l’entusiasmo dei giorni migliori, abbiamo ancora tantissimo da dire e da dare al Paese e alla Sicilia. Per questo abbiamo chiamato a raccolta gli iscritti siciliani a Caltanissetta, dove ragioneremo assieme sulle Presidenziali22”. Il raduno è fissato per domani, sabato 25 giugno alle ore 16 a Caltanissetta, presso la biblioteca Luciano Scarabelli di via Gravina”.