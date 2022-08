L'assessore Mineo: "Interventi calendarizzati, serve sinergia con Partecipate"

Alberi non potati che oscurano i punti luce e producono frutti che rischiano di far scivolare ciclisti e passanti. Succede in via Ammiraglio Rizzo, arteria stradale del quartiere Acquasanta di Palermo. Un luogo nel quale i residenti segnalano tutta una serie di criticità derivanti dai mancati interventi di manutenzione sul verde cittadino. Fra questi, appunto, lo stato dei marciapiedi della zona. Aree pedonali divenute ormai delle trappole per i passanti.

Il racconto di un residente

A spiegare la situazione vissuta dai residenti di via Ammiraglio Rizzo è Angelo Chiarello, titolare di un panifcio. “Questi alberi sono bellissimi. La loro gestione, purtroppo, non va bene. Gli arbusti producono questi frutti che cadono a terra e rendono il marciapiede pericoloso per i pedoni e per i ciclisti. La pavimentazione diventa scivolosa e chi passa rischia di cadere”.

Interventi che, racconta il signor Chiarello, sono attesi già da diverso tempo. “Qui le potature non vengono effettuate da almeno tre anni. Ci siamo dovuti occupare personalmente dello spazzamento del marciapiede. Ma è chiaro che non essere noi ad intervenire in prima persona sul problema derivato da questi frutti. Nel periodo post fioritura, ne cadono tantissimi. E’ il Comune che deve attivarsi. Abbiamo più volte scritto alle Autorità. Qualcuno ha pensato anche di ricorrere alle vie legali. Chiediamo un intervento immediato”.

L’assessore Mineo: “Interventi calendarizzati, serve sinergia con Partecipate”

Intervenuto ai nostri microfoni sull’argomento, l’assessore al Verde Andrea Mineo ha spiegato che “gli interventi di manutenzione su via Ammiraglio Rizzo e via Guido Jung sono calendarizzati. Le squadre interveranno al più presto“. Un problema, quello delle potature, che l’esponente di Forza Italia punta a superare attraverso un piano complessivo. “Stiamo lavorando per ripensare il sistema complessivo degli interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde. Per questo stiamo ragionando secondo una logica di unica regia degli interventi. Bisogna lavorare in maniera sistematica ed organica. Proprio in tal senso, l’Amministrazione sta lavorando di concerto con il dipartimento di Ville e Giardini, Rap e Reset“.