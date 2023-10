Botta e risposta fra associazioni e presidente della II Circoscrizione

I commercianti di via Ingrassia avrebbero imepdito la posa dell’arredo urbano nell’area pedonale posta davanti alla scuola “Michele Amari”. Questa è la denuncia delle associazioni che sostengono il progetto promoso dalla piattaforma “Sport Popolare in Spazio Pubblico”. Comitato civico che sta sostenendo, da oltre due anni, un’operazione di crowdfunding e rigenerazione urbana dell’area nei pressi di via Archirafi. Zona pedonale finita però al centro delle polemiche, nelle scorse settimane, a causa della posizione presa da alcuni commercianti e residenti della zona, i quali hanno lamentato disagi rispetto alla chiusura stradale di via Ingrassia. Gruppo capitanato dal presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico che, a proposito della denuncia delle associazioni, replica: “Abbiamo soltanto chiesto di attendere l’incontro con l’Amministrazione per non lasciare indietro nessuno”.

La denuncia delle associazioni: “Impedita la posa dell’arredo urbano”

Secondo quanto riferiscono le associazioni favorevoli al progetto, l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 17 ottobre. Giornata nella quale le maestranze del Coime avevano portato delle fioriere e delle panchine per arredare un’area pedonale fino ad oggi spoglia di qualunque arredo urbano. Ma all’arrivo dei dipendenti comunali, qualcosa sarebbe andato storto. “Gli arredi urbani non sono stati posizionati a causa dell’opposizione di alcuni commercianti supportati dal presidente della II Circoscrizione (che aveva approvato il progetto all’unanimità nella seduta di Consiglio del 24 maggio 2023). Davanti a tale contrasto – sostengono le associazioni -, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, non è stato possibile installare gli arredi, di cui il Comune voleva dotare l’area“. Parole sostenute a gran voce dalla preside Lucia Sorce che, a proposito dell’area pedonale, chiede “un incontro con il sindaco, la messa in sicurezza dell’area, la partecipazione piena, consapevole e trasparente da parte del Comune di Palermo, per arrivare alla definizione di un intervento che tenga conto del valore della proposta che ha, come obiettivo principale, quello di migliorare lo spazio della strada in termini di sicurezza, socialità e vivibilità, così come in tante altre città si sta portando avanti ormai da tempo e con risultati positivi per tutte le comunità che si ritrovano a vivere i nuovi spazi rigenerati”. Intanto quest’oggi si è svolto un evento organizzato dalle famiglie degli alunni per promuovere la raccolta fondi necessaria a realizzare la nuova area ludica e sportiva. Il ricavato si unirà alla raccolta fondi Via Libera! lanciata all’interno del progetto Sport popolare in spazio pubblico, sostenuto da Fondazione con il Sud, che servirà ad allestire l’area con arredi, alberi, giochi. Chi vuole partecipare con una donazione al progetto potrà farlo sulla piattaforma GoFundMe.

La replica dei contrari: “Abbiamo chiesto di aspettare l’incontro con l’Amministrazione”

Non tarda ad arrivare la replica del fronte dei contrari all’area pedonale in via Ingrassia. Un gruppo folto e composto da commercianti e residenti della zona di via Archirafi i quali, ai nostri microfoni, hanno lamentato disagi sul fronte della viabilità con ricadute economiche sulle attività presenti in zona. Fatto per il quale, già in precedenza, era intervenuto il presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico. L’esponente di Fratelli d’Italia aveva chiesto un incontro all’Amministrazione per rivedere il piano urbano sul progetto. Confronto rinviato in seguito a motivi istituzionali. E, a proposito della presunta opposizione al posizionamento dell’arredo urbano, lo stesso Giuseppe Federico replica quanto segue. “Come noto a tutti, in fase di approvazione del progetto che – giova ribadirlo – l’attuale Amministrazione ha ereditato, avevo chiesto di ascoltare anche le ragioni degli esercenti per contemperare le varie esigenze in campo. Tale incontro originariamente programmato è stato rinviato a data da stabilire per concomitanti impegni dell’Amministrazione e noi abbiamo soltanto chiesto di attendere che l’incontro abbia luogo, per l’effettivo avvio del progetto. Alla nostra città servono soluzioni di buon senso che non penalizzino nessuno, non prese di posizione pregiudiziali“, ha concluso il presidente della II Circoscrizione.

La risposta dell’assessore Carta

In merito alla differenza di posizioni fra i sostenitori del progetto e il comitato civico di via Archirafi, l’assessore Maurizio Carta annuncia la convocazione di un tavolo sull’area pedonale di via Ingrassia. “Convocherò una riunione di tutte le parti nei prossimi giorni per portare avanti il progetto nel migliore dei modi e nell’interesse di tutti i soggetti. I processi di pedonalizzazione e di riqualificazione urbana sono sempre complessi e richiedono la compartecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti”.