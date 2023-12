Ad un anno dal crollo verrà ripristinata l'illuminazione del raccordo autostradale

L’area di via Belgio, a Palermo, riavrà la sua torre faro. A quasi un anno dal crollo della struttura a causa dell’ondata di maltempo che colpì il capoluogo siciliano in quel periodo, le maestranze private incaricate dei lavori dagli uffici di AMG, hanno avviato gli interventi sul palo di viale Regione Siciliana. Opere che riaccenderanno la luce in una zona come quella della VI Circoscrizione che, proprio in questo periodo, sta vivendo diversi disagi sul fronte dell’illuminazione pubblica.

Ripristino torre faro, partiti lavori in via Belgio

Gli interventi sono finanziati con i fondi previsti all’interno dei capitoli di spesa della cosiddetta Agenda Urbana. Lavori richiesti dal Consiglio della VI Circoscrizione. Gli esponenti del territorio hanno avuto diverse interlocuzioni con i tecnici degli uffici del Polo Tecnico di via Ausonia. Opere avviate ieri pomeriggio. Le maestranze private, servendosi di un paio di gru, sono già all’opera sul palo di viale Regione Siciliana. Ciò al fine di ripristinare l’impianto d’illuminazione pubblica entro la prossima settimana. La torre faro di via Belgio subirà inoltre un importante upgrade tecnologico. Attraverso i lavori in corso infatti, verrà installato un nuovo corpo LED ad alta tecnologia, sulla scia dell’aggiornamento degli impianti in diverse aree della città. Manovra mirata non solo ad aumentare le potenzialità della torre faro, ma anche e soprattutto a ridurre i consumi energetici, abbassandone al contempo l’impatto ambientale.