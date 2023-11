Emergenza finita, rispettati i tempi previsti dall'Amministrazione

Il calvario è finito, perora. Si sono conclusi in tempi record i lavori sulla bretella laterale del sottopasso di via Francesco Crispi, a Palermo. Lavori che erano iniziati il 6 novembre scorso, causando non pochi disagi sotto il profilo della viabilità. Sulla carreggiata lato porto, sono stati condotti in questi giorni degli scavi per la sostituzione dei cavi elettrici dell’azienda Terna, nonchè l’implementazione degli scarichi dell’acqua piovana. Lavori completati dalla maestranze di Elettrovit e dalla ditta incaricata dal Comune sul fronte idrico.

Lavori finiti, ridotti i disagi alla viabilità

Interventi condotti di pari passo proprio per ridurre i tempi e i disagi ai cittadini, fiaccati da code e da una viabilità paralizzata soprattutto nelle giornate d’imbarco dei mezzi pesanti al porto di Palermo. Gli scavi non sono però finiti. La ditta proseguirà verso l’ingresso centrale del porto. Poi, una volta concluse le operazioni, tornerà sulla bretella laterale per procedere alla posa del nuovo asfalto, evidentemente lacerato dai lavori e, soprattutto, dalla mancata manutenzione precedente. A segnare la parola fine sulle opere saranno gli ultimi scavi che interconnetteranno le due reti delle carreggiate.

“Ultimati, con largo anticipo, i lavori sulla bretella laterale del sottopasso di piazza XIII Vittime – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo Salvatore Orlando -. Si è provveduto alla riapertura al transito dei veicoli. Si tratta di un risultato importante in termini di tempo, realizzato grazie alla sinergia con Terna Rete Italia S.p.a. che sul tratto di strada in questione ha realizzato interventi sui cavi interrati dell’elettrodotto. La bretella laterale sarà interessata da un successivo intervento di scarifica dello strato di usura e ripristino del manto stradale”. Per il Comune le grane relative ai lavori in città non sono di certo finite. Rimangono da ultimare infatti i lavori di consolidamento al ponte Corleone. Fatto per il quale, proprio oggi, l’assessore Orlando ha fissato una deadline per la conclusione delle opere, le quali dovrebbero essere terminate entro le festività natalizie.