Il provvedimento anti-incivili dell'Amministrazione Comunale

Il Comune prende provvedimenti contro l’inciviltà di alcuni vetturini. Dopo le segnalazioni arrivate da diversi cittadini, le maestranze del Coime hanno installato oggi alcuni dissuasori per impedire il transito illegale delle carrozze sul marciapiede davanti all’ingresso centrale del porto di Palermo. Area solitamente destinata ai pedoni ma che invece, più volte, è stata utilizzata da alcuni cocchieri per passare impropriamente da un lato all’altra di via Francesco Crispi.

Via Francesco Crispi, installati dissuasori anti-carrozze

Un provvedimento che si è reso necessario per tutelare l’incolumità dei passanti nel marciapiede davanti la Camera di Commercio. I dipendenti del Comune hanno infatti installato due dissuasori che impediranno il passaggio improprio di mezzi sul marciapiede dell’asse del porto di Palermo. Qualcuno infatti, negli ultimi tempi, aveva trovato un modo ingegnoso per violare il codice della strada. Come alcuni vetturini che avevano deciso di fare inversione U passando direttamente dell’area di pertinenza dei pedoni, all’altezza dell’ingresso centrale del porto. Uno di questi è stato perfino immortalato in un video realizzato da un utente che stava transitando nei pressi di via Benedetto Gravina. Una scena che ha dell’incredibile e che è avvenuta mentre un povero pedone stava passando proprio nella zona in questione. Per fortuna, il cittadino si è accorto del passaggio ed ha arrestato il passo, con il calesse che ha così proseguito il suo tragitto nella corsia lato monte di via Crispi.

Soddisfatta del provvedimento preso dall’Amministrazione Comunale la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Tiziana D’Alessandro. “A seguito di mia richiesta, sono stati installati appositi dissuasori/canalizzatori sull’attraversamento pedonale di via Francesco Crispi. Purtroppo questo attraversamento pedonale era diventato oggetto di transito veicolare, non solo di motocicli, ma anche di carrozze che, in barba al codice della strada, mettevano in serio pericolo sia i pedoni che il transito dei veicoli”. Nessuna novità invece sul fronte della rimozione dei new jersey che al momento dividono le due carreggiate. In attesa che i lavori in via Francesco Crispi si concludano, rimangono diversi disagi alla viabilità.

Chiusa parte della bretella lato mare di piazza XIII Vittime

Scavi, quelli iniziati nell’area di piazza XIII Vittime, che rappresentano la terza delle tra fasi degli interventi previsti dall’ordinanza 997 del 17 luglio 2023. Dopo aver completato la sostituzione dei cavi elettrici nel tratto fra via Cala e via Patti, la ditta ha concluso anche le opere nell’area di piazza XIII Vittime. Cantiere che si sta svolgendo nel tratto compreso fra l’area dopo la rotonda di piazza XIII Vittime e il varco Sammuzzo. Ciò per permettere la sostituzione dei cavi elettrici da parte delle maestranze incaricate da Terna. In contemporanea, le maestranze incaricate dal Comune stanno provvedendo a sostituire i sistemi di defluizione delle acque piovane e delle relative caditoie. Interventi che si stanno svolgendo in questa fase al fine di limitare i disagi per la cittadinanza.

Interventi che seguono, a qualche mese di distanza, ad una lunga serie di opere che hanno interessato i coprimuro laterale del sottopasso di via Crispi. Lavori che erano stati inseriti addirittura nell’accordo passi e sottopassi 2017-2020 e il cui contratto attuativo è stato firmato il 9 febbraio 2021. Ma per vedere l’inizio dei lavori è stato necessario attendere oltre 18 mesi, quando il 22 agosto 2022 la Tecno Costruzioni ha potuto avviare il cantiere sulla carreggiata in direzione Cala. Interventi che dovevano durare pochi mesi, salvo poi registrare un coprimuro laterale più spesso del previsto. Cronoprogramma quindi dilatato, con le opere che sono state portate a termine soltanto a gennaio 2023. Motivo per il quale l’Amministrazione si è presa qualche mese più, rivedendo la progettazione per rendere più snelli i tempi d’esecuzione dei lavori sulla carreggiata in direzione porto, visto anche che la stessa arteria è fondamentale nell’economia della viabilità dell’asse del lungomare. Missione compiuta. I lavori sono stati infatti avviati il 12 aprile 2023, con il cantiere che è stato rimosso definitivamente nella giornata del 3 luglio 2023.