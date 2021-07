il 29° anniversario

Si avvicina il 29° anniversario della Strage di Via D’Amelio in cui morì il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Palermo, come ogni anno, si fermerà per fare memoria e non dimenticare quel tragico 19 luglio 1992. Sono ancora tante le domande senza risposta per quella strage, per cui le sentenze hanno parlato di “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”.

Ecco il programma delle iniziative, previste nel Capoluogo siciliano e gli interventi delle autorità.

18 luglio 2021 | Ore 18.00

Via D’Amelio, attorno l’albero della Pace

IL TEMPO CHE VERRÀ TRA MEMORIA E FUTURO

Libertà, Solidarietà, Responsabilità, Partecipazione, Uguaglianza, Memoria, Utopia

Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter

Interventi di:

David Sassoli (Da remoto), Presidente del Parlamento europeo

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

Liliana Segre (Lettera), Senatrice a vita

Rosy Bindi (Da remoto), Ex presidente della Commissione parlamentare antimafia

Gerardo Colombo (Da remoto), Ex magistrato

Vincenzo Zangara, Agesci

Giuseppe Lipari, Membro del Consiglio di Obessu

Laura Cannone, Agesci

Giovanni Cucinella, Agesci

Vittorio Teresi, Presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino

Coordina, Marco Pomar

Musiche, Alessandro Adamo e la Piccola Orchestra Malarazza

18 luglio 2021 | Ore 20.30

IL VALORE DI UNA CARTA

Veglia in stile rover a cura del gruppo Agesci Capaci 1

Ore 22.00 Celebrazione eucaristica

19 luglio 2021 | Ore 9.00

Via D’Amelio, attorno l’albero della Pace

COLORIAMO VIA D’AMELIO

Il 19 luglio per i cittadini di domani

Letture e animazione ludica per alunni e alunne

In collaborazione con Associazione Santa Chiara, Laboratorio Zen Insieme, Associazione San Giovanni Apostolo onlus, Associazione Il Quartiere di Monreale e con gli studenti e le studentesse del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Enna “Kore”

Ore 11.00 Merenda

Ore 11.15 Concorso nazionale Quel fresco profumo di libertà. Presentazione della sesta edizione

Interventi di:

Barbara Floridia, Sottosegretaria di Stato per l’istruzione

Stefano Suraniti, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Massimiliano Fiorucci (Da remoto), Presidente Siped – Società italiana di Pedagogia

Vittorio Teresi, Maria Tomarchio e Viviana La Rosa, Componenti comitato attuativo protocollo d’intesa Ministero dell’istruzione-Centro studi Borsellino

| Ore 12.15

Salvo Piparo, legge Palermo 64 righe di Antonella Di Vita

| Ore 12.30

La scuola, il territorio, l’educazione alla legalità democratica. La voce della scuola

Interventi di:

Lucia Sorce, Dirigente Istituto Comprensivo “Rita Borsellino” di Palermo

Maurizio Carandini (Da remoto), Dirigente Istituto Comprensivo Valenza “A” (AL)

Giusi Aprile, Dirigente Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa.