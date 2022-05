Pavimentazione stradale dissestata all'incrocio con via Wagner

Problemi di sicurezza stradale in via Principe di Belmonte, a Palermo. Ciò in particolare nel tratto in basolato presente all’incrocio con via Riccardo Wagner. Un interruzione dell’area pedonale nella nota via del centro per consentire il transito dei mezzi, i quali però rischiano di trovarsi davanti un percorso irto di problemi. Criticità figlie dell’incuria e della mancata manutenzione sulla pavimentazione presente nella strada del centro del capoluogo siciliano.

Basolato danneggiato in via Principe di Belmonte

Basolato che ha vissuto certamente giorni migliori, come è possibile verificare consultando le immagini raccolte dalla nostra redazione. Buche profonde diversi centimetri, con differenze di altezza fra una basola e l’altra evidenti anche ad occhio nudo. Fatto che costituisce un pericolo soprattutto per i mezzi a due ruote, in particolare moto e bici, con i guidatori che devono fare attenzione per evitare di finire per terra. Ciò soprattutto durante il passaggio delle auto, che finiscono per sollevare di netto le basole colpite durante il loro passaggio.

Caduto un albero qualche giorno fa

Un tema, quello della sicurezza, che qualche giorno fa ha riguardato la cura del verde proprio in via Principe di Belmonte. Zona dove, non più tardi del 6 maggio scorso, un albero si è riversato al suolo, completamente eradicato dall’ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo siciliano. Fatto simile a quanto accaduto in via Carlo Alberto dalla Chiesa, dove un arbusto si è schiantato su due auto parcheggiate in zona, danneggiandole.