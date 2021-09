E’ accaduto due notti fa, l’indagine della polizia

Passeggiavano tranquillamente per via Roma a Palermo nella tarda serata di mercoledì scorso. Poi hanno incrociato un gruppetto di una decina di persone, alcune di loro probabilmente anche alticce. Da questi ultimi sono arrivati apprezzamenti tutt’altro che carini nei confronti delle ragazze che erano con loro. Una parola ha tirato l’altra e ne è scaturito un vero e proprio pestaggio. I due uomini che hanno difeso le ragazze dagli insulti alla fine le hanno anche prese di santa ragione, anche perché in netta inferiorità numerica. La vicenda è stata denunciata alla polizia.

L’identikit degli aggressori

L’episodio è venuto alla luce solo quando le due vittime, entrambi giovani, si sono presentati davanti alla polizia per sporgere denuncia contro ignoti. Non hanno riconosciuto nessuno dei violenti bulli che li hanno pesantemente aggrediti. Era buio e quegli attimi convulsi non hanno permesso di poter vedere con chiarezza i volti. Comunque per alcuni di loro sono stati forniti identikit più particolareggiati, per altri un po’ più sommari. Hanno agito in branco, forti della loro superiorità numerica. Secondo quanto hanno sostenuto le vittime agli agenti pare che molti di loro, se non tutti, fossero in preda ai fumi dell’alcol.

Le ferite riportate

I giovani aggrediti hanno fornito ai poliziotti anche il referto medico dopo essersi recarti all’ospedale per farsi visitare. Ciascuno di loro ha avuto una decina di giorni di prognosi. Hanno riportato traumi, contusioni, ecchimosi e graffi in varie parti del corpo, specie in volto.

La indagini

Subito al lavoro gli agenti che stanno anzitutto scandagliando i volti noti che frequentano nelle ore serali e notturne la centralissima via Roma a Palermo. Da quelle parti spesso si aggirano sempre le stesse facce, sbandati in mano alla microcriminalità. Al vaglio anche la possibilità di visionare le immagini di videosorveglianza in zona per provare a identificare gli aggressori.