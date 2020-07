L'annuncio

“Sono sul viadotto Himera che nessuno credeva avremmo aperto il 31 luglio ed invece sarà così. Lo restituiamo ai cittadini, condividere con voi i lavori che si stanno facendo era per me importante. Domani verrò qui con la macchina dell’Anas e faremo un giro. Siamo riusciti a velocizzare un cantiere, tutti quanti insieme operai, aziende. E’ gente che ci sta mettendo l’anima e che si sta battendo all’unisono per raggiungere l’obiettivo. Non ci credeva nessuno è da due mesi che dico questa data. Cinque anni fa aprivamo la trazzera la ‘via dell’Onestà’, cinque anni dopo riapriamo il viadotto. Lo so dobbiamo velocizzare i cantieri e con dl semplificazioni abbiamo messo turbo al Paese”. Così il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri ha confermato con una diretta facebook l’apertura del viadotto Himera il prossimo 31 luglio. Cancelleri ha postato sui social l’annuncio video proprio mentre si trovava sul ponte per un sopralluogo.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone si era detto infatti molto dubbioso sulla reale possibilità di inaugurare il tratto di strada: “Se venisse realizzato e aperto al traffico entro il prossimo 31 luglio come previsto, mi dimetterò da assessore Regionale, prendo questo impegno con l’Anas. Facciamo una scommessa così alla fine riusciremo a trovare forse una soluzione”.

Pochi giorni fa l’annuncio dell’Anas del varo dell’impalcato. Le sette sezioni, di lunghezza variabile tra i 28 e i 52 metri e di massa compresa tra le 120 e le 260 tonnellate, costituiranno le tre campate per lo sviluppo complessivo di 270 metri.

La campata centrale di luce 130 metri consentirà di scavalcare la parte centrale del corpo di frana.