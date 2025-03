L'allarme dei residenti

Da oltre due settimane, i lavori di ripristino del manto stradale in Viale Michelangelo sono in fase di stallo, lasciando la strada incompleta e causando gravi disagi ai residenti. Il continuo passaggio dei veicoli solleva una densa nube di polvere, rendendo l’aria irrespirabile e sollevando preoccupazioni per la salute pubblica.

L’allarme arriva direttamente dagli abitanti della zona, esasperati dalla situazione. “L’aria è satura di polveri piene di piombo – denuncia una commerciante – capiamo la necessità dei lavori, ma dovrebbero essere organizzati meglio, come avvenuto in via Libertà, dove l’asfaltatura è stata effettuata quasi contemporaneamente alla scarificazione.”









La segnalazione

Molti cittadini hanno segnalato il problema, evidenziando la necessità di un intervento immediato per limitare i danni. La scelta di scarificare l’asfalto senza procedere contemporaneamente alla sua stesura sembra aver aggravato le condizioni ambientali, sollevando pulviscolo che si disperde nell’aria, con possibili conseguenze negative per la salute pubblica.

I residenti chiedono che i lavori vengano svolti in maniera più controllata, adottando misure per ridurre l’emissione di polveri, come l’uso di sistemi di abbattimento delle particelle o un’immediata asfaltatura delle zone scarificate. L’attuale gestione dell’intervento, infatti, sta creando notevoli disagi e preoccupazioni, rendendo l’aria difficilmente respirabile e costringendo molte persone a chiudersi in casa per evitare l’esposizione.

“E’ un fatto gravissimo che scarificano da 10 giorni consecutivi e non asfaltano in tempi brevi – ha sottolineato una commerciante – non posso recarmi nemmeno sul posto di lavoro. Alcuni giorni fa, essendo asmatica grave sono stata malissimo quindi ho preferito rimanere a casa. Questo non è modo di lavorare – aggiunge – in via Libertà scarificavano e contemporaneamente asfaltavano ma si sa, la periferia è abbandonata poiché ci abitano persone di serie B!”.

Lavori di rifacimento stradale a Palermo

Sono cominciati, già a febbraio, i primi lavori di scarificazione e asfaltatura della strade di Palermo. L’amministrazione comunale ha pianificato ed eseguito questi interventi simultaneamente con l’obiettivo di ridurre i disagi per i cittadini e recuperare il ritardo accumulato negli anni nella manutenzione stradale.

Dopo il completamento dei lavori in via Libertà, nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e piazza Croci, il cantiere è stato spostato sulla rotonda di piazza Vittorio Veneto. Qui, i lavori si sono completati durante la notte per minimizzare l’impatto sul traffico diurno. Parallelamente, è stata effettuata la manutenzione notturna in via Cavour, nel tratto tra via Roma e piazza Tredici Vittime. Questi interventi, programmati dopo i lavori eseguiti da Enel, hanno rappresentato un passo importante per garantire strade più sicure e percorribili.

Inoltre, i lavori in via Lincoln sono stati portati a termine, con il rifacimento dell’asfalto nell’ultimo segmento fino a piazza Giulio Cesare. Questo intervento ha fatto parte di un programma più ampio volto a rinnovare le principali arterie della città.

Infine, nell’ambito della collaborazione con Terna, il progetto di ripristino è proseguito lungo l’asse Foro Italico-Cala, concentrandosi sulla corsia lato mare. Già nel corso della settimana è stato completato un primo segmento di asfalto, segnando un progresso significativo nel piano di riqualificazione delle strade cittadine.