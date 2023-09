Si insedia al comando funzionario con importanti esperienze

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Partinico, nel Palermitano ha un nuovo comandante. Si tratta di Giovanni Mollame, partinicese, a cui è stato conferito il ruolo di capo distaccamento dal comandante provinciale Sergio Inzerillo. Dalla sua un lungo e corposo curriculum professionale, fatto di importanti esperienze ed anche riconoscimenti professionali.

I primi passi

Entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco il 5 dicembre 1991, Mollame è stato assegnato dapprima nel comando di Pistoia e successivamente a quello di Bologna. Qui si è formato con diverse tipologie di intervento, comando città, zona industriale, snodo autostradale A1 e A 14, aeroporto e a km 10 dell’inizio del tratto appenninico tosco-emiliano.

Le importanti operazioni

Il neo capo distaccamento di Partinico è stato protagonista attivo in diverse importanti operazioni con la divisa dei vigili del fuoco. Ha partecipato alle alluvioni del 1994 in Piemonte, nel 1996 in Versilia e nel 2008 a Giampilieri, così come al terremoto dell’Umbria e delle Marche. Per il suo impegno profuso è stato elogiato con medaglia al valor civile con decreto del 3 luglio 1998. E’ stato anche in servizio per l’emergenza dell’Etna nel 2002. Nel 2001 è stato trasferito al comando di Palermo ed assegnato al distaccamento Sud e successivamente al distaccamento aeroportuale di Punta Raisi “Falcone e Borsellino”.

Servizio anche in aeroporto Punta Raisi

Nel 2010 Mollame consegue il passaggio di qualifica a capo squadra e nel 2020 a capo reparto, continuando a prestare servizio sempre al comando di Palermo presso la sede aeroportuale. Ha contribuito, grazie all’impegno del funzionario responsabile aeroportuale, del comandate e della direzione aeroportuale Palermo ed Enav, alla redazione di “Pos di natura non aeronautica”. Assieme agli uomini della sua squadra ha ricevuto l’elogio da parte del direttore generale Gesap dell’aeroporto di Palermo, del direttore dell’Enav e dal comandante per gli incendi verificatosi in aeroporto la notte del 25 luglio 2023.

