Marco D’Amico è stato rintracciato poco distante dalla sua auto

È stato ritrovato alla periferia di Partinico e sta bene Marco D’Amico, pasticcere di 61 anni scomparso questa mattina dal Comune del Palermitano dove aveva fatto perdere le sue tracce. La segnalazione del ritrovamento da parte di amici che lo hanno rintracciato poco distante da dove aveva lasciato l’auto, in contrada Tammì. Tanta paura, quindi, ore di apprensione ma poi il lieto fine. Per tutti.

Intervento di polizia municipale e carabinieri

Ad intervenire polizia municipale e carabinieri. D’Amico è stato ritrovato in buone condizioni anche se leggermente claudicante. Per questo è stato accompagnato con un’ambulanza all’ospedale di Partinico per accertamenti. Inoltre era in stato confusionale, probabilmente si è perso e non è stato più in grado di ritrovare la strada di casa. Inoltre era privo di telefono e per questo non ha potuto contattare nessuno.

Nel pomeriggio era stata trovata l’auto in contrada Tammì

Il 61enne aveva lasciato la sua abitazione questa mattina intorno alle 7.20 da Partinico, in zona Ipsia, a bordo della sua Fiat Idea nera per recarsi prima in un laboratorio di analisi cliniche e poi a lavoro. Ma non è mai andato in nessuno dei due posti. Poi nel pomeriggio è stata prima rintracciata l’auto in contrada Tammì. La famiglia aveva sporto denuncia alla stazione dei carabinieri per segnalare l’uomo scomparso.

Si perde tra le campagne nel Trapanese, ritrovato in stato confusionale

Doveva raggiungere l’aeroporto di Trapani per andare a prendere la moglie, alla fine un anziano di Alcamo si perde tra le campagne in stato confusionale. Si ritrova all’improvviso in una zona disabitata senza possibilità di chiedere aiuto. Infatti con l’auto era finito in una zona disabitata, dove non c’era nemmeno la copertura del segnale telefonico e per questo non era nemmeno in grado di lanciare l’sos. Ci ha pensato la moglie chiedere aiuto ai carabinieri, intuendo che potesse essere successo qualcosa dal momento che all’orario prestabilito non l’aveva visto e non si era riuscito nemmeno a mettere in contatto con lui. Alla fine il malcapitato è stato trovato in stato confusionale ma in buona salute.

Ad intervenire i carabinieri della compagnia di Trapani che ieri hanno soccorso un uomo. Era uscito di casa da Alcamo per andare all’aeroporto di Trapani Birgi per prendere la moglie appena atterrata. Ha finito per perdersi non riuscendo a trovare la via per raggiungere lo scalo trapanese. La segnalazione è arrivata da parte della donna che, preoccupata, ha avvisato i carabinieri. A loro ha spiegato che non riusciva più a rintracciare il marito che già da tempo doveva essere arrivato all’aeroporto di Trapani e dove i due i erano dati appuntamento.

I carabinieri anzitutto si sono messi in moto prendendo contezza del tragitto che il 70enne avrebbe potuto intraprendere per raggiungere Birgi partendo da Alcamo. Quindi si sono messi alla ricerca con tre equipaggi in diverse zone lungo il tragitto. Dopo qualche ora i carabinieri di Misiliscemi e Paceco hanno ritrovato l’anziano in stato confusionale e molto accaldato. Si trovava tra le campagne di Borgo Fazio ai confini con Salemi in una zona dove non c’era copertura telefonica. Per cui l’uomo non era riuscito a chiedere aiuto. Dopo averlo assistito i militari lo hanno accompagnato all’aeroporto dove ad attenderlo c’era la moglie che ringraziava calorosamente i carabinieri intervenuti.