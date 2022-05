Via libera dalla giunta con apposita delibera

In arrivo nuovi vigili urbani a Cinisi grazie ad un piano di assunzioni. In 10, nell’arco del prossimo biennio, saranno arruolati dal Comune. Questa manovra grazie alla delibera appena approvata dalla giunta guidata dal sindaco Giangiacomo Palazzolo che ha dato seguito al “Piano del fabbisogno” che era stato approvato nei mesi scorsi. Si tratta in pratica di un documento in cui si stabiliscono le risorse finanziarie e di personale della pianta organica del Comune e quindi i possibili spazi di manovra per poter fare assunzioni.

Per il momento a tempo determinato

Secondo quanto stabilito le assunzioni saranno a tempo determinato, almeno per il momento. Per la precisione ci saranno 4 assunzioni per 5 mesi già quest’anno, presumibilmente nel periodo estivo, e altre 6 avverranno invece nel 2023 sempre per 5 mesi.

Assunzioni dopo 30 anni

“Per volontà ed impegno dell’amministrazione – afferma il sindaco Giangiacomo Palazzolo -, dopo quasi 30 anni Cinisi torna ad assumere vigili urbani per implementare il corpo di polizia municipale e rendere sempre più incisiva l’attività di controllo all’interno del territorio e dell’aeroporto Falcone e Borsellino. La giunta ha approvato ieri la delibera per l’avvio e l’espletamento delle procedure di selezione di 10 agenti di polizia municipale a tempo determinato per l’assunzione nel biennio 2022/2023”.

Il tocco femminile al comando

Nel gennaio scorso il sindaco aveva già dato seguito ad un’importante novità all’interno del comando di polizia municipale. Ha infatti nominato la prima donna comandante nella storia del paese. Si tratta dell’ispettore Giusy Galati, professionista definita dal sindaco stesso “di alto profilo professionale ed umano, che sarà un punto di riferimento importante e serio per il nostro paese”. Succede, dopo un periodo di breve vacatio, a Tommaso Chirco andato in pensione nell’ottobre scorso. Di fatto in questo periodo ha fatto le funzioni di comandante, essendo la vice e dunque la più alta in grado all’interno del comando. Il ruolo le è stato affidato per 6 mesi.