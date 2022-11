Accordo tra il Comune di Villabate e una società romana

L’area commerciale a Villabate, nel palermitano, diventa sempre più concreta. Il passo decisivo è arrivato in questi giorni con l’approvazione di una delibera di giunta in cui l’amministrazione comunale sancisce l’accordo con la società Green Retail Park srl, con sede a Roma, che ha intenzione di realizzare un grande centro commerciale in zona D3 del piano regolatore generale. In pratica i provati si faranno carico di tutte le opere viarie necessarie in zona e l’operazione quindi sarà a costo zero per le casse del Comune.

L’accordo sottoscritto

Ad essere stato sottoscritto un “Accordo di programma per la realizzazione di opere infrastrutturali inerenti il miglioramento della viabilità” a supporto del piano di lottizzazione commerciale, proposto dalla stessa Green retail park. Un atto che va di pari passo con un iter che è stato avviato da tempo. Infatti l’istanza di lottizzazione era stata avviata già dal 2019 quando gli uffici comunale dell’Urbanistica diedero parere favorevole ed avviato la procedura di acquisizione dei relativi pareri. Seguì un’apposita conferenza di servizi che ancora deve chiudersi, in tanto nel dicembre scorso la Regione ha stabilito che l’opera deve essere assoggettata a parere Vas, la valutazione ambientale strategica.

Le opere da realizzare

Il grande vantaggio per il Comune sta nel fatto che le opere stradali saranno a carico totalmente della società romana. L’accordo prevede la realizzazione di una rotatoria stradale, comprendente l’attuale via Guilio Cesare, la statale 121 e due rami dello svincolo autostradale in direzione Catania, provenendo da Agrigento, e da Palermo in direzione Agrigento. Ancora un innesto diretto da Villabate in direzione Catania e un innesto diretto da Villabate in direzione Palermo, con derivazione dalla via Composto e un’uscita diretta dalla diramazione per Villabate, sulla A19, provenendo da Catania nella via Giulio Natta. Infine è prevista la realizzazione di una strada che collegherà la via Giulio Cesare alla via Giulio Natta, con realizzazione di sottopasso autostradale.

L’incontro con il governo cittadino

I vertici della Green retail park hanno avuto il mese scorso un incontro con l’amministrazione comunale per illustrare nel dettaglio gli interventi. Il sindaco Gaetano Di Chiara ha espresso, nell’interesse pubblico, la volontà di procedere con la definizione dell’accordo di programma: “La realizzazione delle opere infrastrutturali proposte, rappresentano – ha evidenziato la giunta -, oltre al miglioramento della viabilità in entrata ed uscita da Villabate, un motivo di sviluppo economico-commerciale per l’intera area a valle dell’autostrada e ferrovia, attualmente priva di una viabilità efficace e fluente per i mezzi pesanti”.