La comunicazione del sindaco Francesco Agnello

Sono arrivati gli esiti dei primi tamponi. I numeri sono preoccupanti. Ci sono altri 53 tamponi positivi tra gli anziani assistiti e il personale.

Quello che si temeva dalle prime ore adesso diventa una certezza. A dare la notizia il sindaco Francesco Agnello in una lunga diretta Facebook.

“Nelle prossime ore il presidente della Regione Nello Musumeci dichiarerà la zona di Villafrati zona rossa – ha detto il sindaco – Così come negli altri due paesi della Sicilia, Agira e Salemi. Noi abbiamo cinque strutture per anziani nel Comune, cinque eccellenze e dobbiamo scongiurare che ci possa essere il contagio in altre realtà. Invito tutti i cittadini a rispettare le disposizioni. Una volta che sapremo i positivi le famiglie dovranno osservare una quarantena. Saranno tutti controllati. Non ci sarà bisogno di cominciare ad assaltare i supermercati. Mi hanno garantito che gli alimenti continueranno ad arrivare regolarmente. Abbiamo superato momenti difficili e supereremo anche questo”.

Il sindaco si è già sentito con i vertici regionali della sanità e con l’assessore Razza.