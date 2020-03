Carabinieri controllano i varchi

A Villafrati i carabinieri controllano i varchi per non consentire a nessuno di entrare e uscire dalla zona rossa fino al 15 aprile. Questa mattina c’era anche un elicottero che sorvolava la zona.

E’ l’effetto del provvedimento del presidente della Regione dopo i 68 contagiati attorno alla struttura per anziani Villa delle Palme. Sono stati trovati positivi sia i pazienti che i dipendenti. La preoccupazione non è solo per i 3 mila abitanti del piccolo centro della provincia.

Ma anche per tutti i comuni dell’hinterland. Infatti i dipendenti positivi sono di 17 comuni della zona compresi anche paesi dell’agrigentino.

Per tutti scatterà la quarantena come per i familiari e anche le persone che sono venute a contatto nelle ultime settimane. Si perché l’allarme era scattato attorno al 5 marzo, quando alcuni anziani della struttura avevano la febbre. Da quel momento la Rsa non ha consentito l’ingresso ai familiari. Al momento tra i 68 positivi, 9 sono ricoverati all’ospedale di Partinico e un uomo di 90 è morto.

“Mi sento di dire che il contagio è avvenuto fuori dal paese visto che all’interno del paese non avevamo casi – dice il sindaco Francesco Agnello – Gli operatori della Rsa da giorno 19 quando sono stati fatti i primi tamponi alcuni sono rimasti a dormire nella struttura in maniera preventiva e tanti si sono messi in auto quarantena”.