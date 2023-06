La segnalazione degli esponenti di Progetto Palermo

La villetta di via Trabucco, intitolata alla memoria della giovane Martina Bologna, vive uno stato di totale abbandono. E’ questo che emerge da un sopralluogo effettuato nell’area verde di Cruillas intestata, lo scorso 9 marzo, alla ragazza di soli 13 anni strappata precocemente all’affetto dei suoi cari a causa di un incidente accaduto il 7 luglio 2018 nel mare di Isola delle Femmine. Un quadro di degrado reso evidente non solo dai cestini pieni, ma dal generale stato di sporcizia in cui i residenti si trovano a dover fruire di questi spazi.

Sporcizia e degrado nella villetta di Cruillas







Una situazione che, purtroppo, ha riguardato e riguarda diversi parchi e giardini cittadini. La mancata pulizia ordinaria, unita all’attività dei soliti incivili, crea episodi di degrado ed abbandono in diverse aree della città, soprattutto periferiche. Luoghi la cui pulizia è a volte affidata anche alla buona volontà dei privati e delle associazioni. Nel caso specifico, le immagini ritraggono una serie di cestini della spazzatura stracolmi di rifiuti, a cui si aggiunge l’erba alta e un quadro di degrado evidente.

A segnalare il quadro di degrado ed incuria vissuto dalla villetta è il consigliere di Progetto Palermo Massimo Giaconia che, insieme agli esponenti di quartiere Roberto Li Muli e Domenico Salerno, ha effettuato un sopralluogo sull’area in questione. “Nell’unico spazio verde arredato esistente nel quartiere Cruillas, intitolato lo scorso 9 marzo in memoria della piccola Martina Bologna, non è consentita l’accessibilità e la fruibilità pubblica a causa delle condizioni di degrado in cui versa: erbacce, alberi e giochi per bambini trascurati, cestini traboccanti di rifiuti (sparsi in tutta la villetta), presenza di insetti nocivi e topi” – dichiarano gli esponenti di Progetto Palermo -. “L’amministrazione Lagalla prenda coscienza di questa situazione, adoperandosi immediatamente per porre rimedio a questa grave mancanza, e speriamo si renda conto che le politiche di cura e valorizzazione del verde pubblico devono essere al centro dell’agenda dell’amministrazione, con un impegno costante nella manutenzione delle aree verdi esistenti”.