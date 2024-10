Per la prima volta, sabato 19 ottobre il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo, la più importante e antica istituzione museale della Sicilia, apre le porte a Dioniso con l’Associazione Donne del Vino Sicilia, guidata da Roberta Urso, per “100 donne raccontano il vino tra arte, cultura e bellezza”.

Patrocinato dalla Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato regionale Agricoltura e Pesca mediterranea, Assessorato regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana, Comune di Palermo, è il primo grande evento di rilevanza regionale aperto al pubblico organizzato in Sicilia dall’Associazione Nazionale “le Donne del Vino”.

Opportunità unica

“Organizzare un evento all’interno del Museo Archeologico Salinas da parte delle Donne del Vino – dice Francesco Scarpinato, assessore regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana- rappresenta un’opportunità unica per connettere il pubblico con la ricchezza culturale e storica della Sicilia. Il vino, come espressione autentica dell’identità siciliana, diventa uno strumento potente per raccontare la storia del territorio, valorizzando le sue tradizioni millenarie. In un contesto prestigioso come il museo, si crea un dialogo tra arte, storia e enologia, avvicinando gli utenti alla cultura attraverso un’esperienza sensoriale e intellettuale che celebra l’eccellenza del vino siciliano e il suo legame profondo con la terra”.

Il Museo Salinas apre le porte al vino

Il Museo Archeologico “A. Salinas”, scrigno prezioso di collezioni d’immenso valore che documentano in oltre 6000 pezzi le diverse civiltà dell’Isola, sabato 19 ottobre dalle 12,00, accoglierà il pubblico di appassionati wine lover e di visitatori tra le sue sale per un viaggio affascinante nel tempo in compagnia di un calice di vino. Espressione della Sicilia “continente” vitivinicolo femminile.

Dichiarazione del Direttore Parello

“E’ con grande piacere che il Museo Archeologico “Antonino Salinas” ospiterà il 19 ottobre 2024 – dice Giuseppe Parello, Direttore del Museo Archeologico “Antonino Salinas” – la manifestazione organizzata dalla Delegazione Sicilia dell’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino”, che consentirà ad un ampio pubblico un approfondimento sulla cultura del vino siciliano, presentato dalle specialiste del settore, e messo in relazione al mito di Dioniso dio del vino, di cui il museo possiede testimonianze e opere di eccezionale valore artistico. Un felice connubio, quindi, tra il mondo produttivo vinicolo siciliano, la sua distribuzione nel territorio e nel mercato internazionale e il ricchissimo patrimonio archeologico e paesaggistico dell’Isola […]”.

Tema nazionale Donne, Vino e Cultura

La prima edizione di “100 donne raccontano il vino tra arte, cultura e bellezza”, è nel solco del tema nazionale dell’anno “Donne, vino e cultura” promosso dall’Associazione Nazionale “Le Donne del vino”.

“Il vino non è solo un prodotto della terra – dice la presidente nazionale de Le Donne del Vino Daniela Mastroberardino – ma un racconto vivo delle tradizioni e dei luoghi che lo generano. Iniziative come questa, in un luogo simbolo della storia siciliana, celebrano il legame indissolubile tra territorio, arte e il lavoro appassionato delle donne. È un invito a scoprire un patrimonio che va oltre il calice, perché ogni bottiglia racchiude la storia di una comunità e di una cultura che dobbiamo preservare e promuovere con orgoglio”.

Solidarietà e impegno sociale

In Sicilia, un evento speciale che è anche nel segno della solidarietà. “La delegazione Sicilia dell’Associazione nazionale Le Donne del vino – dice Roberta Urso, delegata regionale DDV […] Senza dimenticare – continua la delegata delle DDV Sicilia- il ricordo della nostra cara Marisa Leo, giacché parte dell’incasso del biglietto di ingresso e dei vini disponibili al temporary shop verrà destinato a sostenere progetti per la diffusione della cultura del rispetto ed il contrasto alla violenza di genere portati avanti dall’Associazione Marisa Leo APS. “100 donne raccontano il vino tra arte, cultura e bellezza” per una giornata ricca di racconti ispiratori, degustazioni di vini provenienti dai diversi territori siciliani, masterclass esclusive e coinvolgenti performance teatrali e musicali.