Diverse persone ferite

Vandali in azione a Villabate (PA) dove un gruppo di persone che fanno parte di un coro sarebbero stati aggrediti da un fitto lancio di arance. Come riporta il Giornale di Sicilia, il fatto è accaduto martedì sera, quando i componenti della corale erano scesi dalla biblioteca comunale in piazza della Regione dopo le consuete prove. Qui sarebbero stati presi d’assalto con un fitto lancio di arance. Alcuni dei componenti del coro sarebbero anche stati feriti riportando qualche contusione.

L’episodio è stato denunciato dagli stessi componenti della corale e dal maestro Simone Alaimo. Ignote le motivazioni del gesto di violenza da parte di ignoti che al momento assumerebbe i contorni di un raid vandalico. Gli sfortunati protagonisti non hanno saputo fornire spiegazioni e agli inquirenti e non hanno riconosciuto i loro aggressori. Le vittime del raid avrebbero riferito di non aver subito minacce e di non essere a conoscenza di fatti che avrebbero potuto giustificare l’aggressione. Il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Pitarresi, con un video su Facebook, ha denunciato l’accaduto, chiedendo a gran voce un presidio fisso, notte e giorno, da parte delle forze dell’ordine.

Un altro episodio di violenza in provincia di Palermo si è registrato a Monreale dove un uomo di 43 anni è stato arrestato questa notte dai Carabinieri perché ritenuto responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo 25enne monrealese. L’episodio si sarebbe consumato nei pressi di una fermata dell’autobus in via Benedetto d’Acquisto per causa ancora sconosciute. Il giovane è stato trasportato dal 118 a Palermo in codice rosso.

L’aggressione si sarebbe consumata alle 21 di ieri sera da parte del monrealese 43enne che, questa notte è stato prelevato dai Carabinieri dalla sua casa e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.