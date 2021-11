All'università anche il camper della campagna "Questo non è amore"

“Una sciarpa rossa, no alla violenza sulle donne”. Questo il titolo di una conferenza organizzata dall’ateneo palermitano e dalla Questura che si è svolta in mattinata presso la facoltà di Economia del Campus Universitario di viale delle Scienze. Diverse, infatti, le iniziative della polizia di Stato per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Alla conferenza che si è tenuta nell’aula universitaria è intervenuto anche il questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, che ha tenuto a sottolineare l’instancabile impegno della polizia di Stato in relazione, anche, alle linee di intervento su reati come stalking e maltrattamenti; le misure di prevenzione come “l’ammonimento del Questore”; e l’attenzione delle forze di polizia nei confronti dell’uomo maltrattante.

Il camper della campagna “Questo non è amore”

Contestualmente, la postazione mobile della Polizia di Stato, il camper della campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, con all’interno un’equipe di operatori specializzati della Questura ha stazionato nello spazio prospiciente la facoltà di Economia, offrendo a studenti e a chiunque ne sentisse necessità, la possibilità di confrontarsi, anche in modo riservato, con i componenti dell’equipe multidisciplinare e segnalare eventuali situazioni di disagio o episodi di violenza di cui fossero stati testimoni o vittime.

La tappe del progetto

Il camper del progetto “Questo non è Amore”, con l’equipe multidisciplinare, sarà presente domani dalle 9 al liceo Scientifico “G. D’Alessandro” di Bagheria; il 29 novembre, all’Istituto Comprensivo Statale “Calderone Carini Torretta” di Carini; il 3 dicembre all’l’Istituto Comprensivo Statale “Mantegna-Bonanno” di Boccadifalco.

Dal 1999 il protocollo “Eva” della polizia

La polizia nel 1999 ha aperto una sezione all’interno della Squadra Mobile, l’esistenza di un protocollo, denominato “Eva”. È in corso di allestimento un’altra stanza dedicata all’accoglienza delle vittime vulnerabili che, prossimamente, verrà inaugurata all’interno del commissariato di “Cefalù”.

Mentre è già attiva da un anno “La Stanza di Aurora”, inaugurata all’interno della Questura, nei locali della Divisione Anticrimine, nel giorno di San Valentino e La Stanza Rosa” inaugurata in seno al Commissariato “Oreto-stazione”.