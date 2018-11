Il quartiere si stringe intorno ai superstiti della tragedia di Casteldaccia. Rabbia e dolore vengono espressi in striscioni appesi vicino casa, nel quartiere, lungo la strada che i feretri percorrerano.

Una folla si è riunita davanti alla chiesa Madonna di Lourdes a Palermo per rendere omaggio alle nove vittime della tragedia di Casteldaccia sabato scorso. C’è anche la banda musicale. I nove carri funebri sono rimasti in sosta davanti alla parrocchia fino alle 10 poi il corteo si per andare in Cattedrale dove saranno celè mosso per andare verso la cattedrale per i funerali : le salme passeranno prima davanti al negozio “Cirino moto” in via Lascaris, di Giuseppe Giordano, al quale il fiume di acqua e fango arrivato nella casetta che aveva affittato, ha sottratto tutta la famiglia ad eccezione della figlia Asia, di un cognato e una nipote. Dopo i feretri faranno una breve sosta anche davanti l’abitazione della famiglia Giordano, in via Imera, sempre nel quartiere Zisa.

Alcune strade nei pressi della chiesa son state chiuse al traffico, sul posto diverse pattuglie della polizia municipale.