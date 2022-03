E’ accaduto nel palermitano poco prima dell’alba

Con il suo autocarro vola dal viadotto finendo giù nella scarpata. L’episodio è accaduto intorno alle 4 di questa notte nel palermitano, sull’autostrada Palermo-Messina all’altezza del tratto tra Cefalù e Lascari. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale Civico di Palermo. Al momento, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti clinici.

La sbandata

Per l’esattezza l’incidente, che non ha visto coinvolto alcun altro mezzo, è accaduto nel viadotto “Ponte Calzata” in direzione di Messina, al chilometro 174,800. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad opera della polizia stradale di Palermo intervenuta con diverse pattuglie sul posto, pare che improvvisamente il mezzo che era in marcia si sia schiantato sul guardrail e sia finito fuoristrada, sino a cadere nel viadotto facendo un volo di diversi metri.

Le condizioni del ferito

A bordo dell’autocarro vi era solo il conducente, un uomo di origini rumene di 40 anni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto recuperare l’uomo e il mezzo finiti nella scarpata. A causa delle gravi ferite l’autotrasportatore è stato immediatamente trasportato all’ospedale Civico di Palermo in “codice rosso”. Non versa in pericolo di vita secondo quanto hanno potuto accertare i medici che lo hanno preso in carico.

Le ipotesi

Al momento gli agenti della Polstrada possono solo fare ipotesi. Si attende infatti che il quarantenne possa in qualche modo ristabilirsi per essere sentito e capire cosa possa essere successo. Certamente il fortissimo vento di questa notte potrebbe avere avuto il suo ruolo, con il mezzo una volta giunto sul viadotto spostato da una improvvisa raffica. Non si esclude però un colpo di sonno o un malore. In tal senso gli agenti di polizia stradale hanno effettuato i rilievi sul posto per provare a ricostruire il più fedelmente possibile quanto possa essere accaduto questa notte.