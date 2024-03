Le sentenze del giudice di Pace, i ricorrenti assistiti da ItaliaRimborso

I rispettivi voli Ryanair da Palermo a Torino e da Roma a Catania hanno subito dei ritardi importanti, dalle tre alle cinque ore, e per questo un partinicese ed una coppia di Acireale hanno ottenuto un rimborso. Le sentenze sono state emesse dai giudici di Pace di Palermo e Catania. In entrambi i casi i ricorrenti sono stati assistiti da ItaliaRimborso.

Ritardo di 5 ore sul volo Palermo-Torino, il rimborso a partinicese

Nella recente sentenza emessa dal giudice di Pace di Palermo, la compagnia aerea Ryanair è stata condannata al pagamento di una somma totale di euro 250 euro, oltre alle spese di conciliazione obbligatoria dopo la riforma Cartabia, a seguito del ritardo di quasi 5 ore del volo Palermo Torino del 30 marzo scorso. La causa è stata promossa da una abitante di Partinico, assistita da ItaliaRimborso, che ha citato Ryanair per il danno subito a causa del ritardo del volo, richiedendo una compensazione pecuniaria di euro 250 euro.

Secondo quanto riportato nella sentenza, la richiesta di conciliazione obbligatoria è stata regolarmente espletata. La sentenza evidenzia anche l’abuso della clausola di reclamo gratuita inserita nei termini e condizioni del contratto di trasporto da parte di Ryanair. Tale pratica è stata considerata vessatoria e contraria ai principi di correttezza commerciale e di diligenza del buon padre di famiglia.

Il giudice di Pace di Palermo ha inoltre confermato che, secondo il Regolamento CE n. 261/2004, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo superiore a tre ore, equiparando la situazione dei voli ritardati a quella dei voli cancellati.

Questa sentenza rappresenta una vittoria significativa per i diritti dei passeggeri aerei, confermando che le compagnie aeree devono essere responsabili dei danni causati ai loro clienti a seguito di ritardi ingiustificati. La decisione del hiudice di condannare Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria richiesta sottolinea l’importanza di garantire una tutela efficace e tempestiva dei diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo.

ItaliaRimborso, “Vittoria importante per diritti passeggeri”

“ItaliaRimborso – commentano dalla compagnia – accoglie con soddisfazione la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Palermo. Questa decisione rappresenta una vittoria importante per i diritti dei passeggeri aerei e per tutti coloro che si trovano a subire inconvenienti causati da ritardi ingiustificati nei voli. La sentenza conferma che le compagnie aeree devono essere tenute responsabili per i danni subiti dai passeggeri a seguito di ritardi prolungati, e ribadisce l’importanza di garantire una tutela adeguata dei consumatori nel settore del trasporto aereo. ItaliaRimborso continuerà a impegnarsi per difendere i diritti dei passeggeri e per assicurare che le compagnie aeree rispettino le normative vigenti e trattino i propri clienti con equità e trasparenza”.

A coppia di Acireale 500 euro per ritardo Roma-Catania

Sentenza analoga del giudice di Pace di Catania che ha riconosciuto 500 euro di rimborso ad una coppia di Acireale che aveva acquistato biglietti per il volo Ryanair Roma-Catania che ha ritardato oltre tre ore.

ItaliaRimborso, agendo per conto dei passeggeri, ha richiesto un rimborso di 250 euro per ciascun passeggero come compensazione pecuniaria.

Il hiudice di Pace ha ritenuto la responsabilità di Ryanair per il ritardo del volo e ha condannato l’azienda al pagamento di 500 euro in totale, ossia 250 euro per passeggero, come compensazione pecuniaria. La sentenza getta luce sulla tutela dei diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardo dei voli.