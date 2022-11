lo comunica italiarimborso

Serata da incubo per centinaia di passeggeri diretti in Campania. Dovevano raggiungere Napoli, ma il volo ha riportato oltre quattro ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri sera, mercoledì 9 novembre, con il volo Palermo Napoli EJU4886, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Easyjet.

Passeggeri in attesa per ore

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Palermo Punta Raisi, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 17:50 e atterrato solamente nella tarda serata e precisamente alle 23:14.

I viaggiatori possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria

Come chiedere l’indennizzo e l’applicazione del Regolamento Comunitario

Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

Voli Pantelleria-Trapani e ritorno cancellati

Pesanti disagi nelle giornate di ieri e oggi, mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, per circa 250 passeggeri dei voli Pantelleria Trapani e viceversa cancellati improvvisamente dalla compagnia aerea Dat. Ora i viaggiatori potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, come detto.

I voli cancellati in dettaglio

Ieri, il volo Pantelleria Trapani DX1836, che doveva partire alle 18:25 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Trapani Pantelleria DX1835, con partenza prevista alle 19:35, nelle medesime condizioni. Le cancellazioni, però, stanno proseguendo anche per la giornata odierna, con l’annullamento dei voli Pantelleria Trapani DX1832 e Trapani Pantelleria DX1831 di questa mattina, in partenza rispettivamente alle 7 e alle 8:10. Si prospettano tante richieste di risarcimento adesso per i pendolari.

Il problema tecnico

Dalla società Airgest fanno sapere che i disagi sono stati provocati da un problema tecnico. Un problema che si è prolungato anche questa mattina.