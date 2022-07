E’ accaduto questa mattina a Trappeto, nel Palermitano

Finiscono in ospedale due percettori del reddito di cittadinanza rimasti coinvolti in un incidente con l’autocarro che stavano utilizzando per la rimozione di alcuni sfalci di potatura. E’ accaduto questa mattina in via Pola, una strada del centro storico di Trappeto nel Palermitano, dove i percettori stavano lavorando, per conto del Comune, in quanto coinvolti in attività di pubblica utilità.

I lavori

Per l’esattezza l’autocarro si trovava nella parte ammattonata del marciapiede per effettuare questi interventi. Gli operai, che nell’ambito del “Patto per il lavoro” stavano svolgendo attività in quanto percettori del reddito di cittadinanza, erano impegnati nel recupero di questi sfalci e nel deposito nel cassone dove sarebbero stati poi trasportati nell’apposita area di stoccaggio. All’improvviso il mezzo però è sprofondato nella parte posteriore. Di schianto aveva ceduto parte della pavimentazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico e l’ambulanza del 118. Lievemente feriti due percettori del reddito di cittadinanza che sono stati trasportati più che altro per accertamenti all’ospedale partinicese. Sopralluogo anche dei tecnici comunali per provare a capire cosa possa essere successo. L’area è stata subito transennata per non permettere il passaggio neanche dei pedoni. La voragine che si è aperta

Il sindaco: “Fortunati…”

“Per fortuna – commenta il sindaco Santo Cosentino, anche lui sul posto per un sopralluogo – alla fine non ci sono stati gravi conseguenze. Immaginiamo se questo cedimento fosse avvenuto nel momento in cui da quelle parti passavano bambini. Infatti nelle vicinanze c’è un parco giochi e dunque è molto frequentata la zona da bimbi e genitori. Ora si verificherà tutto con i tecnici, intanto abbiamo messo in sicurezza tutta l’area e si provvederà a fare gli interventi necessari. Pare che da lì passino scarichi di acque bianche, magari c’è qualche perdita che ha finito per indebolire il terreno e ha creato questa voragine”.