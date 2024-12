Continua il restyling delle strade

Conclusi dopo sei mesi i lavori di rifacimento stradale sull’asse Porto-Belgio. Entro il fine settimana prenderanno il via i cantieri in via Montepellegrino lato monte, unica carreggiata-groviera rimasta dell’opera che ha dato il via al lungo e faticoso percorso di restyling delle strade. Residenti e commercianti da tempo si chiedevano quando sarebbe arrivato il momento, considerate le enormi difficoltà che incontrano automobili e motociclette ad attraversare quel tratto: l’ufficio Viabilità ha finalmente firmato l’ordinanza che sigilla l’inizio dei lavori, che dovrebbero durare circa una settimana.

Al via l’alternanza delle corsie per permettere continuità alla circolazione

Lo spartito che verrà seguito dall’azienda sarà l’ormai collaudata alternanza delle corsie per permettere la continuità alla circolazione dei mezzi senza chiudere del tutto l’intero tratto di strada, la stessa tecnica cioè adottata fin qui in tutti gli altri cantieri che hanno costellato la città. Ciò comporta il divieto di sosta fino alla fine dei lavori per consentire ai mezzi di poter percorrere la corsia che verrà lasciata libera dai ruspe e operai. Saranno proprio quest’ultimi a gestire il traffico, se è il caso, così come indicato nell’ordinanza, con l’ausilio di un semaforo.

Le zone interessate

Ad essere interessate saranno la via Sadat (nel tratto compreso tra via Imperatore Federico e piazza Generale Cascino, quest’ultima esclusa dai cantieri), e la via Montepellegrino. Quest’ultima nel tratto compreso tra la piazza Generale Cascino e l’incrocio con la via dei Cantieri, che verrà incluso nei lavori. A lavori completati si attenderà che gli operai mettano mani, e nuovo cemento, in via Francesco Crispi, dove avvallamenti, buche e trappole sono ormai ad ogni angolo.

Like this: Like Loading...