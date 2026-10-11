Wine Sicily, Edy Tamajo: «Giovani, imprese e biodiversità: quando la Sicilia fa sistema riesce a realizzare grandi cose»

Redazione di

11/10/2026

«Wine Sicily è la dimostrazione di una Sicilia dinamica, fatta di giovani, idee, passione e capacità organizzativa. Una manifestazione che continua a crescere, diventando sempre più interessante e capace di valorizzare le eccellenze del nostro territorio».

Lo dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, intervenendo in occasione di Wine Sicily, la manifestazione dedicata al mondo del vino ospitata ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

«Ho avuto il piacere di aprire venerdì scorso questa tre giorni e di essere presente con il mio Assessorato a un appuntamento che racconta il valore delle nostre produzioni, ma soprattutto la forza delle persone che ci credono e investono nella nostra terra».

«La vera ricchezza della Sicilia – prosegue Tamajo – è la sua biodiversità, l’identità dei territori e la capacità di mettere insieme imprese, produttori, giovani e istituzioni. Quando riusciamo a fare sistema, la nostra Isola dimostra di poter raggiungere risultati importanti, creando opportunità di sviluppo, lavoro e crescita».

«Il mio apprezzamento va agli organizzatori, che con entusiasmo e determinazione stanno facendo crescere questa iniziativa. È questa la Sicilia che vogliamo sostenere: una Sicilia che valorizza le proprie radici, crede nei giovani e guarda al futuro con ambizione», conclude Tamajo.