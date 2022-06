Interventi nelle vie Girardengo e Coppi

Notte di fuoco nel quartiere dello Zen 2 di Palermo dove ancora una volta sono stati presi di mira cassonetti e discariche di spazzatura ammassata ai bordi delle strade. Per i vigili del fuoco ancora una notte difficile fatta di continui interventi e di massima celerità delle operazioni per evitare che i fumi maleodoranti e nocivi potessero espandersi pericolosamente tra le zone abitate.

Gli interventi nelle solite vie

In particolare i pompieri hanno risposte all’sos che è stato lanciato nelle vie Coppi e Girardengo. In entrambi i casi si è vista la solita scena di spazzatura e vari altri scarti abbandonati per strada dati alle fiamme. L’idea, nella mente dei piromani, è quella di disfarsi in questo modo dell’immondizia ma commette l’errore di creare ancora più danno. Infatti la combustione dei rifiuti, specie alcune tipologie, rischia di produrre dei fumi inquinanti e nocivi per la salute dell’uomo, altamente cancerogeni in alcuni casi.

Roghi allentati

C’è da dire anche che si sono state anche notti ben peggiori. E’ già da qualche giorno che i piromani pare abbiano allentato la morsa e gli incendi sono in numero minori. Due notti fa un solo intervento si è registrato, di piccola entità, nel quartiere di Brancaccio. Per il resto non si sono più verificati altri roghi alla spazzatura accumulata in questi giorni a Palermo per via della strisciante crisi collegata alle difficoltà della Rap nello smaltimento dell’immondizia.

Un problema che resta dietro l’angolo

Certamente il fatto che si siano verificati meno roghi non presuppone che l’emergenza sia oramai alle spalle. Tutt’altro. I rifiuti restano sempre di difficile smaltimento e ci sono molte micro discariche disseminate specie nelle zone più periferiche di Palermo, tra Zen, Borgo Nuovo e altre zone ancora.

Tre notti fa ancora fuoco

Appena tre notti fa c’è stata su Palermo l’ennesima scia di roghi. I cassonetti ricolmi di spazzatura non raccolta dalla Rap, società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano, sono stati dati alle fiamme. Decine gli interventi dei vigili del fuoco che dalle 20 di giovedì e sino a ieri mattina non hanno smesso di operare per spegnere i sacchetti ricolmi di immondizia in fiamme. Gli incendi sono divampatati soprattutto in periferia. All’Addaura, in via Sperone, in via Antonio Ugo, nella zona di via Archirafi a Borgo Ulivia e nel quartiere Medaglie d’Oro. Nuovi roghi ancora allo Zen dove non passa notte che le discariche che si sono formate in questi giorni di mancata raccolta vengono date alle fiamme.