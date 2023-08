Prosegue l’emergenza rifiuti ed ambientale

Un’altra notte “illuminata” a Palermo dai continui incendi ai rifiuti. Questa notte è toccato al quartiere dello Zen essere assediato dai roghi a ripetizione, almeno sino alle soglie dell’alba. Un focolaio dietro l’altro che ha finito per tornare a contaminare l’aria dai fumi nocivi e maleodoranti della combustione della spazzatura. Per i vigili del fuoco interventi senza soluzione di continuità.

Fuochi accessi anche più volte

Persino incendi appiccati più volte nella stessa zona. E’ il caso della via Fausto Coppi dove più volte i vigili del fuoco sono dovuti tornare sul posto. Hanno spento le fiamme e dopo qualche decina di minuti sono dovuti tornare perché qualcuno aveva di nuovo dato fuoco. Altri incendi ai rifiuti si sono registrati nelle vie Sacco e Vanzetti e Girardengo. Una girandola di roghi in tutto il quartiere che ha costretto i pompieri a rimanere impegnati per quasi tutta la notte.

Le sofferenze della raccolta rifiuti

Lo Zen è uno dei quartieri, insieme allo Sperone, che maggiormente sta soffrendo dell’emergenza rifiuti e la catena di incendi di questa notte ne sono la terribile conseguenza. Ancora una volta qualcuno ha pensato bene di disfarsi in questo modo di cumuli accatastati per strada e nei cassonetti. Accumulo che è frutto delle difficoltà di questa estate nel servizio di raccolta, acuite con l’incendio che si verificò a fine luglio alla discarica di Bellolampo. Da allora la Rap ha cercato di correre ai ripari con interventi straordinari ma ancora si fatica a ripianare il pregresso.

I raid allo Sperone

Due notti fa è toccato allo Sperone essere preso di mira dai piromani dei rifiuti, si sono contati ben 6 diversi interventi dei vigili del fuoco di spegnimenti incendi. Un susseguirsi di roghi appiccati l’uno dietro l’altro che non hanno dato scampo ai residenti della zona. Un ferragosto “caldo” quello appena trascorso, non in termini di temperature ma a causa degli incendi. Non solo caratterizzato dall’incendio di Montepellegrino, ma anche di diversi incendi di rifiuti. E’ successo la notte del 14 allo Zen lungo la via Agesia di Siracusa e in diverse zone in via Largo Cristoforo Colombo all’Addaura. I vigili del fuoco sono intervenuti nel corso della notte e hanno evitato danni alle auto parcheggiate e alle abitazioni.

Like this: Like Loading...