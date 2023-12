Il Comune di Palermo cerca partner per la progettazione

Un investimento da un milione e mezzo di euro per la riqualificazione del quartiere dello Zen di Palermo. Pubblicato sul sito del Comune di Palermo l’avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati alla coprogettazione. L’obiettivo è quello di realizzare degli interventi previsti dal programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza. Interventi mirati alle periferie della città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di provincia. Gli interventi sul capoluogo siciliano saranno rivolti ai cittadini residenti nel quartiere Zen “San Filippo Neri“.

Si recupera anche l’Opian

“L’avviso che ha come obiettivo quello di contrastare ogni forma di esclusione sociale e marginalità – dichiara l’assessore alle Politiche Socio sanitarie, Rosi Pennino -. E’ frutto di un percorso di confronto sul territorio, portato avanti per mesi. Ha formalmente portato l’amministrazione alla sigla dell’accordo di rete la scorsa estate, di cui sono attori di sistema sia i soggetti istituzionali che le associazioni del terzo settore che operano ed hanno sede nel territorio”. La coprogettazione consentirà di definire ed avviare tutte quelle azioni di natura sociale e di rigenerazione urbana rivolte al territorio. “Si lavorerà al contempo – aggiunge la Pennino – anche all’obiettivo di bonifica ed eventuale recupero del centro polivalente sportivo ex Opian, oggi di proprietà dello Iacp, ente anch’esso firmatario dell’accordo”.

Chi può partecipare

“Un milione e mezzo di euro – ha tenuto a sottolineare l’assessore – da programmare e riversare in azioni concrete che riguardano lo Zen ed i suoi abitanti. Una sfida importante che questa amministrazione ha deciso di mettere in campo”. La selezione è aperta ai soggetti del terzo settore anche in forma plurisoggettiva che hanno sottoscritto l’accordo di rete del 7 agosto scorso. A poter partecipare anche i soggetti di diritto pubblico operanti sul territorio oggetto del finanziamento. Parliamo quindi di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale e fondazioni.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti, anche 24 mesi di esperienza nel quinquennio 2018-2022 nella gestione di servizi e attività di sostegno ed inclusione sociale. Le istanze dovranno pervenire, entro le 12 del 22 dicembre. Ogni soggetto proponente potrà inoltrare unicamente una singola proposta progettuale. Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse alle mail serviziointerventisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it e progettinnovazionesociale@comune.palermo.it.

