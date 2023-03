La Cisl promuove un incontro a Palermo

Decollano le Zes, Zone economiche speciali, nate in Sicilia tre anni fa? E’ la domanda al centro del meeting Cisl che si terrà mercoledì 15 marzo dalle 9,30. Appuntamento a Palermo all’Nh Hotel. A confrontarsi col sindacato l’assessore regionale Edy Tamajo, il presidente di Confindustria Sicilia e i commissari straordinari delle stesse Zes. Al tavolo anche i vertici delle istituzioni di governo delle tre aree portuali dell’Isola.

I punti focali

Decollano le Zone economiche speciali nate in Sicilia tre anni fa su disposizioni del governo nazionale? E che impatto hanno e avranno sul tessuto sociale e dell’economia? Il punto anche sui 118 milioni da spendere grazie al Pnrr nel comprensorio delle due Zes, sul fronte est e su quello ovest dell’Isola. Ma questo enorme malloppo cosa genererà in termini di sviluppo e creazione di lavoro? Sono alcune delle domande al centro del meeting organizzato dalla Cisl regionale. Appuntamento che prende il titolo “Le Zes in Sicilia: opportunità, strategie, sviluppo”.

Il confronto

Il sindacato si confronterà con il governo regionale e i vertici delle due Zes, del mondo delle imprese e delle istituzioni di governance delle tre aree portuali dell’Isola. In dettaglio, introdurrà i lavori Paolo Sanzaro della segreteria regionale Cisl. Interverranno: Carlo Amenta, commissario straordinario della Zes Sicilia Occidentale; Alessandro Di Graziano, commissario straordinario della Zes Sicilia Orientale; Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive; Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia. Ancora: Pasqualino Monti, presidente dell’autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale; Francesco Di Sarcina, presidente dell’autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia Orientale. E Mario Mega, presidente dell’autorità di Sistema portuale dello Stretto. A concludere i lavori sarà Sebastiano Cappuccio, segretario generale della Cisl Sicilia.

L’accelerazione a fine dello scorso anno

Che ci sia la necessità di accelerare ne è convinto lo stesso governo regionale. Alla fine dello scorso anno proprio Edy Tamajo sostenne la necessità di velocizzare il funzionamento della struttura della Zes della Sicilia occidentale. L’assessore ha incontrato il commissario Carlo Amenta nella sede dell’assessorato. Un incontro che precedette l’ingresso dello stesso assessore nel comitato d’indirizzo della Zes.

