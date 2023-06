Il caso in via Mortillaro

Una montagna di spazzatura e di rifiuti ingombranti talmente alta da arrivare a superare in altezza i contenitori presenti sul posto. Succede in via Mortillaro, arteria strade del quartiere Oreto-Stazione di Palermo. Una zona, quella della III Circoscrizione, spesso soggetta al fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Una piaga irrisolta del capoluogo siciliano con particolare riguardo alle periferie e ai quartieri popolari.

A riferire di simili episodi sono i tanti residenti e commercianti che popolano l’area nei pressi di via Oreto. Un luogo nel quale vi sono anche tanti alloggi destinati ai turisti. Le immagini parlano chiaro. Un pessimo biglietto da visita per chi tenta di avvicinarsi ad un punto d’interscambio come quello offerto dalla Stazione Centrale. Sul posto, gli incivili hanno gettato di tutto. Dai classici sacchetti di spazzatura, dal quale proviene un odore tutt’altro che gradevole, a mobilio di ogni genere, materiale edili e diversi rifiuti speciali. Fatto che costringerà il personale di Rap, con ogni probabilità, a condurre l’ennesimo intervento straordinario di bonifica. L’ultimo di una lunga serie sulle strade del capoluogo siciliano.

La testimonianza di un residente

Un problema purtroppo ricorrente in zona, soprattutto in quelle aree maggiormente esposte ad abbandoni e all’azione degli incivili, così come chiarito da un residente del quartire Oreto-Stazione. “Questo problema è dovuto soprattutto ai noi palermitani. Alcuni lavorano “alla giornata” e lasciano di tutto agli angoli delle strade. Via Mortillaro, all’angolo di via Agostino Gallo, è uno dei punti più sensibili da questo punti di vista”. Un problema critico che alimenta la prosperazione di topi ed insetti. Fatto critico soprattutto per i residenti “più fragili”. “In zona ci vivono persone con patologie, di certo non respirano un’aria pulita”. Ciò al netto delle difficoltà sul fronte della viabilità. “E’ un punto di passaggio per i mezzi di soccorso, vista la presenza di un paio di ospedali. Ritrovarsi qualche materasso o qualche cassonetto non è di certo piacevole”. Un pessimo biglietto da visita per cittadini e turisti. “Bisognerebbe intervenire al più presto per ripristinare lo stato dei luoghi e la vivibilità ambientale. Ci sono case vacanze e b&b. Questa è l’immagine che diamo ai turisti di Palermo?”.

Rap ha ripulito il sito, più di diecimila ingombranti rimossi a maggio

In seguito alla segnalazione effettuata dai residenti, Rap informa che il sito è stato oggetto di bonifica, così come altre aree della città. Interventi che hanno riguardato anche via Giovanni Verga, via Corrado Avolio, piazza Colajanni, via Grasso, via Archirafi e via Galletti, quest’ultima nota per il fenomeno ormai atavico di “migrazione dei rifiuti” dalla provincia verso la città. L’azienda inoltre comunica che, nel solo mese di maggio, ha dovuto ritirare oltre diecimila pezzi di ingombranti impropriamente abbandonati nel capoluogo siciliano. Tutto ciò su un totale di 420 strade interessate.