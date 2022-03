Quartararo (Lega): "Revoca ordinanza al più presto"

Cambia la viabilità in zona Oreto-Stazione, a Palermo. Il Comune le sta provando tutte per supplire ai problemi dettati dalle restrizioni attualmente in vigore sul ponte Corleone. Una situazione che sta provocando un enorme ed imprevisto afflusso di mezzi sull’area della III Circoscrizione, già fiaccata dalle condizioni strutturali del ponte Oreto e dalle condizioni dell’asfalto del piccolo ponte Bailey alla Guadagna. Ed è proprio su queste due strutture che si sta riversando buona parte delle auto e dei mezzi pesanti in transito sull’area del fiume Oreto. Una situazione che finisce per creare il caos soprattutto durante le ore di punta.

Oreto-Stazione: La nuova ordinanza e i suoi problemi

A rappresentare le difficoltà vissute dai residenti e dagli automobilisti è il consigliere della III Circoscrizione della Lega Giuseppe Quartararo. “Durante le ore notturne e in assenza dei vigili urbani, nessuno rispetta i divieti, rischiando di provocare seri incedenti. Apprezziamo lo sforzo da parte dei tecnici per cercare di migliorare la situazione, ma dobbiamo constatare che tale ordinanza ha complicato la vita dei cittadini. Speriamo tutti che venga revocata al più presto“.

Problemi registrati soprattutto durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole. “Dall’entrata in vigore della nuova ordinanza, il traffico in via Oreto e nelle strade adiacenti è nettamente peggiorato. Posso dimostrare, con dei video girati prima e dopo l’ordinanza, l’impatto negativo sulla viabilità che ha avuto tale decisione. Via Campisi è totalmente paralizzata durante le ore di punta. Cosa mai vista neanche ai tempi di chiusura del ponte Bailey. I genitori sono costretti a raggiungere la scuola Oberdam a piedi con i loro bambini tra lo smog. Le classi alle 8:45 risultano ancora dimezzate, in quanto molti genitori non riescono a raggiungere il plesso”.

Criticità vissute anche nelle vie d’inserimento in via Oreto, nelle quali si creano delle code al fine di potersi avviare verso la stazione centrale. ” Un caso limite si registra anche in via Francesco La Colla – sottolinea Quartaro -. Strada invasa da un notevole flusso di mezzi, provenienti sia dal lato mare che da chi proviene da Via Buonriposo e vuole proseguire verso la stazione. Strada che presenta due plessi scolastici e che adesso viene transitata da tir e pullman. Una situazione di grave pericolo per i tanti bambini che transitano di lì. Altra seria problematica connessa a tale provvedimento è il notevole calo di clienti per diverse attività commerciali, che risultano danneggiate, visto che per essere raggiunte, i clienti sono costretti ad effettuare un giro enorme. Criticità si registrano anche in Via Buonriposo e in Largo Ferdinando Lionti, Largo che ospita il plesso Maredolce, totalmente circondato dalle autovetture”.

Le nuove regole per la viabilità in zona Oreto-Stazione

A causa dell’ulteriore afflusso di mezzi in zona Oreto-Stazione, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo ha deciso di correre ai ripari. Ciò attraverso l’ordinanza 171 del 16 febbraio. Secondo l’atto predisposto dai tecnici, il tratto di via Oreto compreso tra via Francesco La Colla e via Buonriposo è diventato a senso unico di marcia. Posta una chiusura spartitraffico di monte prospiciente via Pietro Spica. Questo per evitare l’attraversamento di via Oreto in quel punto. Proprio su quest’ultima, nell’incrocio con via Buonriposo, la società AMG ha provveduto alla sospensione del semaforo, diventato così lampeggiante. Via Buonriposo, nel tratto da via Oreto fino a via La Colla, è diventata a senso unico in direzione mare.

Invece, nel tratto compreso tra via Oreto e via Giovanni Campisi, via Buonriposo da ora sarà a senso unico verso piazza Guadagna. Cambia pure la viabilità in Via Francesco La Colla, che diventa a senso unico verso via Oreto. La via Luigi Manfredi, infine, cambierà senso di marcia: non si proseguirà piu in direzione Oreto, ma si procederà in senso opposto.

L’apertura dello svincolo di Villagrazia in viale Regione

Il dirigente dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri ha emesso il 23 febbraio un’ulteriore ordinanza con la quale ha disposto l’apertura di un nuovo ingresso in entrata su viale Regione Siciliana, poco prima del sottopasso di via Emily Balch. Due giorni dopo, gli operai del Comune si sono messi al lavoro per tranciare parte del guard rail e consentire così l’accesso alla carreggiata centrale del raccordo. Sul posto, saranno inoltre posti cordoli, al fine di regolare meglio la circolazione stradale.

Permangono invece le regole imposte in precedenza sull’area del ponte Corleone: la bretella laterale rimane a doppio senso di marcia, così come resterà chiuso l’ultimo ingresso in direzione Trapani. Un operazione, quella messa in campo oggi, con la quale gli uffici contano di limitare gli ingressi di mezzi all’interno delle strette strade della III Circoscrizione. Fatto che ha generato imponenti code nei quartieri Villagrazia, Guadagna ed Oreto-Stazione, fra le mille polemiche di commercianti e residenti.

Petizione popolare: via Oreto a doppio senso e raddoppio del Bailey

Sulla questione traffico in zona Oreto-Stazione, si sono mossi anche cittadini e commercianti delle zone coinvolte. Ciò attraverso una petizione popolare con la quale veniva chiesto il raddoppio del ponte Bailey e l’istituzione del doppio senso di marcia su via Oreto. I cittadini hanno deciso di muoversi in prima persona, in seguito al traffico causato in diverse zone del capoluogo siciliano a causa delle nuove restrizioni entrate in vigore sul ponte Corleone. Un problema che rischia di andare avanti per molto tempo e sul quale non ci sono soluzioni immediate. La raccolta firme si è conclusa il 2 marzo. La parola passa all’Amministrazione, che dovrà decidere se accogliere o meno la proposta. Quel che è certo è che, fino al completamento dei lavori per il consolidamento e per il raddoppio del ponte Corleone, per gli abitanti della III Circoscrizione saranno mesi difficili.