la nota del comitato promotore

Zone Franche Montane in Sicilia, Comitato ne chiede con forza l’istituzione

Ieri audizione in commissione Bilancio all’Ars

I sindaci e i rappresentanti del Comitato: “Servono ulteriori risorse da destinare alle Zfm”

Prosegue il percorso politico per l’istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia. “L’audizione di ieri in Commissione Bilancio dell’ARS ha fatto finalmente chiarezza sulla prima Legge di prospettiva della storia del Parlamento siciliano. Gli interventi dei rappresentanti politici eletti e nominati confermano che la “legge voto” fu votata solamente per “narcisismo politico” senza una conoscenza e consapevolezza della portata dell’iniziativa. Il tentativo di accollare ai colleghi romani la responsabilità di un eventuale fallimento dell’iter legislativo ci imbarazza e preoccupa. È in gioco il futuro di chi ancora resiste nelle aree ignote della Sicilia e, per chi non l’avesse ancora compreso, per tutto il popolo siciliano”. Lo dichiarano i rappresentanti del Comitato regionale promotore composto dai sindaci e dall’associazione ZFM Sicilia, che hanno partecipato in presenza digitale all’audizione in II Commissione.

Le interlocuzioni con il Governo Draghi

“Tuttavia, abbiamo motivo di ritenere che l’assessore al Bilancio – sottolineano – ha avuto interlocuzioni con autorevoli membri del Governo Draghi e dei Partiti che non faranno mancare l’appoggio alla sua proposta di ottenere ulteriori risorse destinate alle zone franche montane della Sicilia, nell’approvando Legge di stabilità, in aggiunta ai cento milioni già previsti e sostanzialmente destinati alla start up delle ZFM”.

Cosa hanno detto i rappresentanti del Comitato durante l’audizione

Se pur certi dell’impegno del professore Armao, ieri in II Commissione i rappresentanti del Comitato hanno ribadito al presidente Savona e a tutto il Parlamento siciliano che “Non possiamo permetterci di correre questo rischio, atteso che il Governo dello Stato ha già individuato il percorso, così come ci è stato rappresentato il 3 agosto scorso al MEF, pertanto chiediamo con forza e determinazione, a Lei onorevole presidente e all’Assemblea Regionale, di attivarsi affinché venga dato – nell’immediato – al Governo regionale un indirizzo politico chiaro e inequivocabile, soprattutto senza infingimenti, che qualora la proposta dell’Assessore al Bilancio non venisse accolta, destini le risorse indicate al comma 4 dell’art. 169 (Legge di Stabilità 2022) al finanziamento della start up delle disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia, così come richiesto dal presidente D’Alfonso e delineato dagli uffici della Ragioneria dello Stato, interpretando le aspettative della Commissione Finanze e Tesoro del Senato e della rappresentante del Governo, delegata a seguire la materia (on.le Sartore). Prevalga il buon senso e la sostanza dei fatti e non la mera interpretazione della terminologia”.