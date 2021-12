Provvedimento giunta su proposta assessore Catania

Ztl notturna sospesa nei giorni festivi per Natale e capodanno. Per l’esattezza per il 24, 25, 31 dicembre e per l’1 gennaio dalle 23 alle 6 del giorno successivo. Lo ha stabilito la giunta municipale, su proposta dell’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo Giusto Catania.

Le regole della Ztl notturna nei giorni di attività

La Zona a Traffico Limitato notturna è stata riattivata ad inizio novembre non senza polemiche. La misura è ripartita dalle 23 di venerdì 5 novembre. La Ztl, in questo modo, è attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20; venerdì dalle 23 fino alle 6 del sabato; sabato dalle 23 fino alle 6 della domenica. Le regole valgono per il quadrilatero compresa all’interno dell’area già delimitata della prima circoscrizione.