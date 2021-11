Il segretario regionale Pd ospite a TalkSicilia

A TalkSicilia il segretario regionale Pd Barbagallo

“Comuni siciliani in situazione drammatica”

La nostra ricette è schierare facce nuove

TalkSicilia è il programma di approfondimento di Blogsicilia, TempoStretto e Video Regione

Acqua: “la legge proposta dal governo non passerà”

Ospite di TalkSicilia, il programma, condotto dal direttore di Blogsicilia.it, Manlio Viola, il segretario siciliano Dem Barbagallo ha illustrato le strategie del suo partito.

Prima di affrontare i temi delle elezioni prossime venture, l’esponente politico ha fatto il punto anche sulla vicenda Acqua. Il governo regionale ha proposto un disegno di legge che sembra proiettare il settore verso la privatizzazione. “Il disegno di legge proposto dal governo è chiaro – spiega il segretario del Pd – si vuole cancellare la legge che abbiamo fatto nel 2015, che era una buona legge. Il centrodestra vuole cancellare tutto, per ritornare al passato, ed agevolare qualche big siciliano nelle privatizzazioni e qualche grosso elettore di quell’area politica. Non è la politica che piace a noi. Mercoledì prossimo, alle 12, tutti i sindaci siciliani eletti col Pd saranno all’Assemblea regionale per spiegare, nel merito, perchè diciamo no a questo disegno di legge del governo. Questo disegno di legge non passerà”.

Al Pd serve una ricetta nuova con facce fresche

“Una ricetta nuova con facce fresche, per Palermo e per la Regione”. E’ l’impegno con vista sul 2022 del segretario regionale del Pd, Antony Barbagallo. Niente nomi ma una strategia diversa per affrontare l’anno che verrà, ricco di appuntamenti elettorali: dalla corsa alla poltrona di Sindaco di Palermo sino la grande sfida per Palazzo d’Orleans.

“Il partito democratico ha il compito di partire dal basso non dalla candidatura – ha detto Barbagallo – quindi prima di fare nomi dobbiamo costruire una proposta politica per il capoluogo regionale. A Palermo, il segretario provinciale Rosario Filoramo sta facendo un buon lavoro, parlando con i nostri tesserati ma anche confrontandosi con pezzi della società. Abbiamo una classe politica capace di guardare al futuro e pensare a Palermo non soltanto come punto di riferimento per il Mezzogiorno ma per tutta Europa.

L’alleanza con i Cinquestelle è strategica

“A inizio della settimana prossima ci incontreremo con i Cinquestelle per definire un percorso comune ed essere insieme a Palermo e alle Regionali. Per la Presidenza della Regione sarebbe opportuna una candidatura unica, condivisa con i Cinquestelle”.

Crisi degli enti locali

Nei giorni scorsi i sindaci siciliani hanno protestato a Roma, per spiegare al governo nazionale le ragioni della loro crisi di liquidità. “E’ una situazione drammatica -ammette l’esponente Dem – infatti, se molti comuni siciliani rischiano il dissesto, tanti già ci sono ed altri hanno difficoltà a far quadrare il piano di riequilibrio approvato negli anni scorsi. Ora non riescono più a mantenerlo.

“Ricordo – continua il politico – che i comuni gestiscono i servizi per le fasce più deboli della società, dai disabili agli anziani. Sono settori delicatissimi. Come risolvere questa crisi? Per Barbagallo, “l’architettura istituzionale va ripensata. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 sta mostrando più d’una falla, e quindi dobbiamo metterci una pezza, con una risposta normativa. Certo, tocca al Parlamento nazionale che ha precise competenze ma ci sonoresponsabilità evidenti del governo regionale. Il governo Musumeci continua a tagliare i fondi agli Enti Locali. Piuttosto che finanziare la fiera di Ambelia o qualche altro evento sconclusionato sarebbe il caso di investire sui comuni”.