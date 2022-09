Le sfide nei collegi uninominali

Si sono concluse le operazioni di voto relative al rinnovamento dei componenti di Camera e Senato. Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura. In Sicilia sono diciotto i collegi uninominali da assegnare, di cui sei al Senato e dodici alla Camera. In quest’ultima categoria rientrano i due collegi di Palermo, ovvero Settacannoli e Resuttana.

Sfida a due Giammanco-Palazzotto, incognite Aiello e Gelarda

Con riguardo al primo, si attende l’esito del big match che vede contendersi un posto a Montecitorio fra Gabriella Giammanco, senatrice uscente di Forza Italia, ed Erasmo Palazzotto, deputato uscente militante nel Partito Democratico. A fare da outsider il parlamentare nazionale del M5S Davide Aiello e l’esponente di Sud Chiama Nord Igor Gelarda.

In casa centrodestra, Gabriella Giammanco ha dovuto vincere una folta concorrenza di candidati. Ben quattro le liste che fanno parte della coalizione (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati). Per la parlamentare l’elezione alla Camera sarebbe un ritorno alle origini visto che, nella tornata elettorale del 2013, fu eletta nella Circoscrizione Sicilia 1 nelle liste del Popolo della Libertà, compagine capitanata da Silvio Berlusconi.

Nel caso di Erasmo Palazzotto si tratterebbe invece di un caso di continuità. L’esponente di centrosinistra, passato al PD a marzo 2022 dopo una lunga militanza tra le fila di SEL (partito fondato da Nichi Vendola) ha condotto una lunga campagna elettorale tra le fila riformiste della compagine Dem. Posizione politica evidente anche dal sostegno, a livello regionale, alla candidatura di Carmelo Miceli.

A fare da outisder il grillino Davide Aiello e l’ex consigliere comunale della Lega, oggi componente di Sud Chiama Nord, Igor Gelarda. Il componente uscente della Commissione Lavoro è stato scelto per rappresentare la compagine grillina nel collegio di Palermo Settecannoli, area in cui fu eletto cinque anni fa. Discorso diverso per Igor Gelarda, in campo anche alle elezioni regionali con Cateno De Luca. Uno sposalizio nato in estate, quando l’ex capogruppo del Carroccio a Sala delle Lapidi uscì dal partito. Ciò in seguito ad una rottura con la linea del segretario regionale Nino Minardo.