Le sfide nei collegi uninominali

Sono già in corso le operazioni di spoglio dei voti depositati durante l’election day del 25 settembre. Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura. In Sicilia sono diciotto i collegi uninominali da assegnare, di cui sei al Senato e dodici alla Camera. Con riguardo al futuro di Palazzo Madama, sfida aperta nel collegio di Marsala, che comprende luna parte della città metropolitana di Palermo e l’intera provincia di Trapani, inclusi i comuni delle isole di Pantelleria e dell’arcipelago delle Isole Egadi.

Sfida Russo-Marascia a Marsala

Territorio nel quale il centrodestra ha dato spazio a Fratelli d’Italia. La compagine di Giorgia Meloni ha scelto di candidare nell’alveo del seggio della Circoscrizione Sicilia 1 Raoul Russo, coordinatore provinciale di Palermo del partito. Russo, luogotenente dell’assessore uscente Manlio Messina all’assessorato regionale Sport, Turismo e Spettacolo, aveva avuto più di una nomination fra i papabili per ricoprire un ruolo da assessore nella Giunta di Roberto Lagalla. Ruolo per il quale hanno ricevuto l’incarico, in quota Fratelli d’Italia, Giampiero Cannella; Dario Falzone e la vicesindaco Carolina Varchi, candidata nel collegio uninominale di Palermo-Resuttana alla Camera.

Per Russo c’è quindi la possibilità di conquistarsi uno scranno nel Senato che verrà. Posto che però dovrà contendersi con la candidata del centrosinistra Stefania Marascia, originaria di Mazara del Vallo e componente del collegio Dem proprio della città sul Mediterraneo. Profilo al quale si affiancherà quello del pentastellato Giuseppe Chiazzese, parlamentare uscente originario di Cattolica Eraclea, comune in provincia di Agrigento. Cinque anni fa, Chiazzese era stato eletto nell’allora collegio di Monreale. Il deputato grillino ha ricoperto incarichi all’interno della commissione Affari Sociali. Una rielezione che non sarà impresa facile e che sarà contesta, oltre dagli avversari sopracitati, anche dall’esponente di Sud Chiama Nord Tommaso Gargano.