Verrebbe da dire ‘menomale che Silvio c’è’. Chissà, magari dalle parti della segreteria di Nello Musumeci qualcuno avrà pure bisbigliato il ritornello di questa canzone dopo l’indiscrezione battuta nel pomeriggio dalle agenzie circa una amichevole conversazione di auguri tra il governatore siciliano e Silvio Berlusconi. A confermare i rumors in serata arriva perfino un post del Cavaliere su instagram che si spinge oltre formulando non solo gli auguri, ma complimentandosi personalmente con Musumeci “per il lavoro svolto fin qui dal governo di centrodestra”.

Lo scambio di auguri sarebbe avvenuto al telefono tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ed il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il governatore dell’Isola – secondo quanto riferisce Ansa da fonti azzurre – ha formulato anche l’augurio che attorno al nome del fondatore del centrodestra si possa trovare in Parlamento la più ampia intesa per il Quirinale. Dal canto suo, Berlusconi si è complimentato per il lavoro fin qui svolto in Sicilia dal governo di centrodestra.

Il passo avanti di Berlusconi dopo le smentite su Gaetano Miccichè

Lo scambio di auguri con post su instagram arriva dopo giornate di tensioni tra Miccichè e Nello Musumeci. Non era stato tenero in mattinata Gianfranco Miccichè: “Musumeci non facilita il confronto, ogni giorno che passa ci rende le cose più complicate. Dopo l’elezione del Capo dello Stato decideremo cosa fare” dice il presidente dell’Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè. Per farlo usa la tradizione conferenza stampa di fine anno a Palazzo dei Normanni. Il Presidente dell’Ars declina il suo pensiero rispondendo ai cronisti sulla ricandidatura del governatore Nello Musumeci alle regionali del prossimo anno.

La candidatura del fratello solo una ‘bufala’

“La candidatura di Gaetano Miccichè non esiste, da parte mia è un sogno. Mai nessuno gliel’ha chiesto formalmente e mai ha dato risposta formale quindi. Per me continua a essere un sogno, ogni tanto ne parliamo. Da parte sua nessuna disponibilità fino ad oggi anche perché nessuno glielo ha mai chiesto. E’ una cosa immaginaria” aggiunge il leader di Forza Italia in Sicilia.

Per Palermo tutto rinviato

Per Palermo, invece, bisogna scegliere, ma anche lì non c’è nessun accordo ed anche il vertice convocato per domani non ci sarà Lo stop è arrivato con un giro di telefonate ieri pomeriggio fra coloro i quali avrebbero dovuto prendervi parte. Sconfitta la linea che voleva imporre il candidato escludendo alcuni partiti dal tavolo