L'APPROVAZIONE DEL DDL POTREBBE ARRIVARE IN TEMPI BREVI

Il comitato Zfm incontra la seconda carica dello Stato

La delegazione ha incontrato anche il presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato

L’approvazione potrebbe costituire la prima iniziativa che precede il Recovery Plan

Confermata dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la disponibilità a sostenere il percorso che porterà all’approvazione del disegno di legge per l’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia. Si è svolto oggi l’incontro a Roma tra la Casellati e una delegazione del comitato Zfm composta dal coordinatore Vincenzo Lapunzina e dal sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, alla presenza della senatrice Urania Papatheu. La Casellati si è detta “disponibile a sostenere il percorso giusto con l’auspicio che ciò avvenga nel più breve tempo possibile”.

La delegazione siciliana in missione a Roma ha incontrato anche il presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato, Luciano D’Alfonso, il quale ha assicurato «il suo apporto per attivare in Sicilia le Zone franche montane, nel solco già tracciato unanimemente dall’Ars». «Le terre alte di Sicilia – dicono Lapunzina e Bubello – vivono da anni una crisi che ha provocato in maniera tangibile spopolamento e inaridimento del tessuto produttivo. In assenza di una previsione statutaria che preveda la fiscalità di sviluppo, l’Ars ha emanato una legge-voto da sottoporre all’approvazione del Parlamento nazionale, anticipando così le intenzioni del Recovery Plan e ponendo le basi per investimenti imprenditoriali che possano portare un ritorno economico-finanziario a 133 Comuni montani siciliani. Si tratta di un’iniziativa con una limitatissima dotazione finanziaria iniziale per incentivare la ripartenza dell’economia di questi territori».

Obiettivo che potrà essere raggiunto se a strettissimo giro questo provvedimento venga esitato dal Senato e concluda il suo iter alla Camera dei deputati. La legge, compatibile con le norme italiane e comunitarie, superata la fase di start up, a regime sarà finanziata con le risorse esclusive della Regione Siciliana sulla scorta delle norme di attuazione dello Statuto, in corso di approvazione da parte della Commissione paritetica. «Pertanto – concludono Lapunzina e Bubello – l’approvazione della legge sulle Zone franche montane siciliane potrebbe costituire la prima iniziativa del Parlamento nazionale che precede il Recovery Plan: quindi attuativa di una vera politica di coesione, rispondente alle oggettive situazioni di complessivo disagio delle zone montane nella maggiore isola, la Sicilia, dell’Unione europea».