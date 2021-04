aggressione a vittoria

Misterioso accoltellamento avvenuto nella tarda serata di ieri a Vittoria. Un uomo, M.C., 70 anni, che è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio, ha aggredito in via Rizza, due fratelli, B.A., 47 anni, e B.R., 41 anni, infliggendo alcuni fendenti alle vittime che sono state trasportate nei minuti successivi al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Ferito grave

Il più grave, 47 anni, è stato operato avendo riportato ferite alla parete addominale. L’intervento, avvenuto in nottata, è stato eseguito dai chirurghi Salvatore La Terra e Salvatore Ragazzi e dall’equipe degli anestesisti guidati dal Sebastiano Tiralongo , si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Solo qualche punto di sutura invece per l’altro uomo aggredito che è stato dimesso.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, sono concentrate sulle ragioni che hanno spinto l’aggressore ad accoltellare le vittime. I carabinieri di Vittoria, grazie alle immagini delle videocamere installate nella zona, hanno identificato il presunto aggressore. Durante una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, è stata trovata l’arma probabilmente utilizzata per l’accoltellamento. Il fermato è stato accompagnato nel carcere di Caltagirone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Accoltellamento a Palermo

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza con la quale il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità di B.G., giovane diciottenne del quartiere Zen, ma all’epoca dei fatti ancora minorenne, per tentato omicidio aggravato in concorso.

Il provvedimento è stato eseguito da personale del Commissariato di “Mondello”, insieme ai poliziotti della Squadra Mobile.

Spedizione punitiva

I fatti ai quali si fa riferimento sono quelli accaduti nella notte tra il 6 e il 7 giugno dello scorso anno sul lungomare di Mondello quando furono accoltellati due giovani, entrambi minorenni, uno dei quali rischiò anche la vita per la perforazione ed il parziale collasso del polmone sinistro. Prima una lite iniziata per futili motivi tra alcune comitive di giovani presso la zona pedonale denominata “Colapesce”, poi proseguita nei pressi di Piazza Valdesi e quindi sfociata nella violenta aggressione alle due vittime innanzi una nota gelateria del lungomare al culmine di una sorta di spedizione punitiva.