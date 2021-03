incidente sulla vittoria-scoglitti

Si terranno alle 15 i funerali di Giovanni Di Stefano, 25 anni

E’ morto dopo uno schianto sul muro mentre era a bordo di un furgoncino

Si è trattato di un incidente autonomo

Si terranno oggi, alle 15, a Vittoria, nella Chiesa del Santissimo Rosario, i funerali di Giovanni Di Stefano, il 25enne vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto sabato sera sulla Vittoria-Scoglitti, ormai definita la strada della morte per via della lunga striscia di sangue che scorre da anni.

Schianto sul muro

Il furgoncino sul quale viaggiava, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi. Tante le testimonianze di cordoglio per la famiglia, i genitori ed i fratelli, travolti dalla tragedia su cui ci sono le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Le ultime ore della vittima

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 25enne stava tornando a casa, a Vittoria, dopo una giornata di lavoro nel negozio di frutta e verdura. Si è messo al volante di quel furgoncino, non è escluso che la stanchezza possa averlo tradito, al punto da fargli perdere il controllo del mezzo, fino allo schianto fatale.

Un altro incidente

Spettacolare incidente a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano, ma per fortuna senza gravissime conseguenze. E’ accaduto nella serata di ieri quando, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale e dei carabinieri, una Fiat Panda è salita sul cofano di un’Audi.

Le indagini

A quanto pare sono 5 le persone per cui si sono rese necessarie le cure dei medici, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato le vittime ad uscire dalla macchine. Gli inquirenti, nel corso della serata, hanno sentito non solo i protagonisti di questo incidente ma anche altri testimoni, tra cui quelli che hanno prestato le prime cure ai feriti ed altri che hanno assistito all’impatto.