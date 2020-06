E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 6,30, sulla Provinciale 17 tra Vittoria e Scoglitti. Nello scontro, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, sono rimasti coinvolti un furgone, una Ford Transit, condotto da un bracciante agricolo, ed una macchina, un’Alfa Romeo, alla cui guida c’era un giovane, che, secondo alcuni testimoni, avrebbe avuto la peggio. Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire per estrarre la vittima dalla sua macchina mentre le cure le sono state prestate dal personale del 118 che ha poi provveduto al trasferimento in ospedale dove il ferito è sotto osservazione. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale che hanno compiuto i rilievi sul tratto di strada teatro dell’incidente. Qualche giorno fa a Vittoria c’è stato un altro grave incidente: a scontrarsi sono stati una macchina ed uno scooter in via Goito, in prossimità della villa comunale. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del ciclomotore che è stato soccorso dal personale del 118. Alla sala operativa sono arrivate diverse richieste di intervento ed in una manciata di minuti è arrivato il mezzo con il personale medico che ha provveduto a prestare le cure alla vittima ed al trasporto al pronto soccorso dell’ospedale.

Prima di quello in via Goito c’era stato un incidente stradale sulla Provinciale 2, tra Vittoria e Scoglitti. Un ciclista, per cause da accertare, è stato travolto da una macchina, il cui conducente non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. La vittima è stata trasferita in ospedale da un’ambulanza del 118 mentre le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni per provare a comprendere le responsabilità in questo impatto. Mentre ieri, sulla Pachino-Marzamemi, a perdere la vita, in un incidente stradale, è stato un giovane di Pachino, Natale Passarello, che avrebbe compiuto 20 anni, a settembre. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, il ragazzo era in sella al proprio scooter e stava percorrendo la Marzamemi-Pachino quando, per cause da accertare, sarebbe stato investito da un furgone.

FOTO FRANCO ASSENZA