L'episodio a Cava d'Aliga

Due fratelli tunisini sono stati accoltellati durante una rissa con due connazionali nel lungomare di Cava d’Aliga, frazione marinara di Scicli, quando in spiaggia c’erano un centinaio di bagnanti.

I feriti hanno riportato ferite da arma da taglio in varie parti del corpo. È stato chiamato il 118 per il trasporto in ospedale al Maggiore Nino Baglieri di Modica. Sono in corso le indagini dei carabinieri della tenenza di Scicli per ricostruire quanto accaduto e risalire all’autore o agli autori del ferimento.

Il caso di Gela

Un uomo di 64 anni è stato accoltellato questa mattina alle 10 in via Aldisio a Gela in provincia di Caltanissetta durante una lite.L’uomo, che ha ricevuto una coltellata al fianco, in un primo momento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Gela per poi essere trasferito a Caltanissetta dove i medici sono intervenuti chirurgicamente. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che stanno indagando.

Accoltellamento a Palermo, denunciato un ragazzo di 19 anni

Nei giorni scorsi a Tommaso Natale, quartiere di Palermo, è stato denunciato a piede libero per lesioni uno dei partecipanti ad una rissa di ieri nella corso della quale un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato ad un fianco riportando una lesione ad un rene. Per gli investigatori della squadra mobile sarebbe stato lui a ferire il giovane al fianco sinistro. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di urologia dell’ospedale Villa Sofia e la sua prognosi è ancora riservata.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Palermo alla base della rissa c’è il fidanzamento fra due ragazzini osteggiato dalla famiglia di lei. Ed è stato proprio il fratello della ragazza a chiedere un incontro chiarificatore con il fidanzatino. Di fatto non voleva che frequentasse sua sorella. Questo hanno raccontato i testimoni agli inquirenti.

L’incontro in via Cardillo

L’incontro in via Cardillo ieri notte è degenerato in pochi minuti in rissa: da una parte il fratello della ragazza e alcuni suoi amici, dall’altra il fidanzatino in compagnia del 18 enne accoltellato e altri compagni.

Ferito uno degli amici

Il giovane finito in ospedale non era direttamente coinvolto nella contesa, era lì solo per accompagnare l’amico.

Il ragazzo è caduto a terra tenendosi con una mano il fianco sinistro. Quando sono arrivati i sanitari del 118 la ferita sanguinava molto, ma il ragazzo non ha mai perso conoscenza.

I soccorsi chiamati dagli amici

Sono stati gli amici a chiamare i soccorsi: una volta stabilizzato, il diciottenne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. I medici guidati dalla dottoressa Tiziana Maniscalchi lo hanno stabilizzato e medicato. Al momento non è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed è in prognosi riservata nel reparto di Urologia.

Vista la giovane età del ferito e l’assenza di emorragia, la speranza è che la lesione al rene guarisca completamente da sola.

