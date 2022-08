problemi in una falda

Il commissario del Comune di Modica, Domenica Ficano, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di uso dell’acqua nei quartieri di Modica Alta, Modica Bassa, Dente e zone limitrofe. L’acqua potrà essere utilizzata “previa ebollizione” fanno sapere dal Comune che giustifica il provvedimento “al fine della tutela della salute pubblica”

L’ordinanza è motivata dal fatto che “la falda acquifera della sorgente Cafeo in atto si presenta torbida, per cui le opere di clorazione non sono sufficienti a garantire la regolare potabilizzazione delle acque immesse nella rete idrica comunale” spiega il commissario.