è un uomo di 35 anni di vittoria

Gli agenti di polizia hanno arrestato un 35enne di Vittoria destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ragusa.

L’aggressione con l’ascia

L’indagato, che si trova ai domiciliari, è accusato di aver aggredito, il 2 settembre scorso, un uomo a colpi d’ascia mentre si trovavano in prossimità di una tabaccheria, a Vittoria. Secondo quanto emerso nelle indagini del commissariato di Vittoria e della Squadra mobile, si sarebbe poi dato alla fuga.

Da tentato omicidio a lesioni aggravate

L’ipotesi di reato, però, è stata cambiata dalla Procura di Ragusa, che da tentato omicidio è passato a lesioni aggravate. Per riuscire ad identificare l’aggressore, gli agenti di polizia hanno acquisito numerose immagini prelevate da diversi impianti di video sorveglianza che si trovano nella zona del Teatro, attorno al luogo in cui avrebbe agito il 35enne.

Le indagini sul 35enne

A seguito delle indagini e degli accertamenti degli inquirenti, è stato chiuso il cerchio attorno all’indagato, per cui i magistrati della Procura di Ragusa hanno inoltrato al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa una richiesta di misura cautelare, emessa nelle ore scorse.

Oscuri i motivi dell’aggressione

Non sono chiare, per il momento, le ragioni di quest’aggressione, che, stando ad alcune fonti investigative, sarebbe potuta finire in tragedia se non si fosse danneggiato il manico dell’ascia. Insomma, la vittima ha rischiato di morire, per fortuna è andata bene.

Interrogatorio in Tribunale

Nelle prossime ore, al palazzo di giustizia di Ragusa, si terrà l’interrogatorio di garanzia del 35enne, che, in quell’occasione, potrà chiarire la sua posizione e magari fornire una sua versione dei fatti.