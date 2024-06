Gravi i due bambini ed il marito della donna

È morta a causa delle gravi ustioni riportate nell’incendio di questa notte della sua abitazione in piazza dell’Unità a Vittoria la donna ricoverata nell’ospedale Guzzardo. La donna è la mamma (e non la sorella) dell’uomo che ha appiccato il rogo.

A tal proposito, il tunisino – con problemi psichici – è stato arrestato dalla polizia. Nell’incendio sono rimasti gravemente ustionati anche due bambini, che sarebbero i fratellini dell’uomo, e il marito della donna.





Innesca un incendio a Marineo, denunciato

E’ stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri per incendio l’uomo di 69 anni di Marineo in provincia di Palermo che ieri pomeriggio mentre stava ripulendo il suo terreno e bruciando gli sfalci ha innescato le fiamme che hanno provocato danni alla vegetazione.

Sono in corso le indagini per individuare chi ha provocato i roghi a Villafrati e a Palermo, Nel primo caso sono andati in fumo tre ettari di terreno coltivato a grano e a Palermo dove è andato in fumo un ettaro di vegetazione.

“Nessuna tolleranza per chi innesca incendi”, è la parola d’ordine di questa stagione che si preannuncia complessa non solo perché scarseggiano uomini e mezzi ma anche l’acqua vista l’emergenza idrica nella regione.

L’incendio che ha distrutto lo stabilimento balneare a Marina di Modica

A fine gennaio un incendio è divampato ed ha distrutto il Lido Sud che si trova a Marina di Modica nel Ragusano. La struttura, oltre un mese prima aveva cambiato gestione ed era stata acquistata da un gruppo imprenditoriale. Non si sa cosa abbia provocato l’incendio.

Lanciato l’allarme, sul posto è giunta una squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa. I pompieri hanno immediatamente spento il rogo, ma la struttura in legno è andata completamente distrutta. Durante i concitati momenti è anche esplosa una bombola. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco è giunto il personale della polizia di Modica. Stamattina erano attivi ancora focolai e i vigili del fuoco ancora impegnati nello spegnimento. In corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incendio: al momento restano aperte tutte le piste.

