È accaduto a Vittoria, le indagini della polizia

Fiamme in un’abitazione di Vittoria alle prime luci dell’alba. Un uomo di origini tunisine avrebbe appiccato il fuoco nella propria abitazione in piazza dell’Unità a Vittoria, nel Ragusano. Tre persone, suoi familiari, sono rimaste ustionate e sono state trasportate nel locale ospedale ma potrebbero essere trasferite per le ustioni subite al Cannizzaro di Catania.

L’uomo per il momento ha fatto perdere le sue tracce e la polizia lo sta cercando.

Gli agenti del commissariato stanno cercando di far luce su quanto accaduto nella casa del quartiere Trinità, quasi limitrofa all’ex chiesetta sconsacrata che dà il nome anche al quartiere. Non si conoscono ancora le cause dell’accaduto, se cioè si sia trattato di un incidente o se l’incendio sia opera dell’uomo che per il momento avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Pare che in famiglia ci fossero da tempo dei contrasti, con ogni probabilità sfociati nell’episodio di questa notte. Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme causate secondo i primi rilievi da una torcia improvvisata.

L’incendio che ha distrutto lo stabilimento balneare a Marina di Modica

A fine gennaio un incendio è divampato ed ha distrutto il Lido Sud che si trova a Marina di Modica nel Ragusano. La struttura, oltre un mese prima aveva cambiato gestione ed era stata acquistata da un gruppo imprenditoriale. Non si sa cosa abbia provocato l’incendio.

Lanciato l’allarme, sul posto è giunta una squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa. I pompieri hanno immediatamente spento il rogo, ma la struttura in legno è andata completamente distrutta. Durante i concitati momenti è anche esplosa una bombola. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco è giunto il personale della polizia di Modica. Stamattina erano attivi ancora focolai e i vigili del fuoco ancora impegnati nello spegnimento. In corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incendio: al momento restano aperte tutte le piste.

