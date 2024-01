Intervenuti i vigili del fuoco, il rogo a Marina di Modica

Un incendio è divampato ed ha distrutto il Lido Sud che si trova a Marina di Modica nel Ragusano. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono divampate attorno alle 3 del mattino distruggendo interamente il locale che prima si chiamava Relax e adesso Sud.

La struttura, oltre un mese fa aveva cambiato gestione ed era stata acquistata da un gruppo imprenditoriale. Non si sa cosa abbia provocato l’incendio.

Lanciato l’allarme, sul posto è giunta una squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa. I pompieri hanno immediatamente spento il rogo, ma la struttura in legno è andata completamente distrutta. Durante i concitati momenti è anche esplosa una bombola. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco è giunto il personale della polizia di Modica. Stamattina erano attivi ancora focolai e i vigili del fuoco ancora impegnati nello spegnimento. In corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incendio: al momento restano aperte tutte le piste.

L’intervento dei vigili del fuoco

La squadra operativa del distaccamento di Modica e personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa è intervenuta a Marina di Modica per l’incendio che si è sviluppato nello chalet “Lido Sud”, sulla spiaggia, della frazione rivierasca. La struttura in legno è andata completamente distrutta, ed una bombola coinvolta nell’incendio è prima scoppiata e poi il contenuto esploso, senza tuttavia ulteriori danni a cose o persone.

Incendio in un appartamento a Partinico, fiamme partite dalla stufa

Paura pochi giorni fa a Partinico in via Antonello da Messina dove in un’abitazione al primo piano si è verificato un violento incendio. Fortunatamente la famiglia all’interno si è messa subito in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, intervenuti sul posto in pochi minuti non appena lanciato l’allarme. Pare che il rogo sia di natura accidentale, ma su questo faranno chiarezza i pompieri che effettueranno una ricognizione dell’appartamento. Sembra che si sia verificato il malfunzionamento di una stufa elettrica. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverso tempo per riuscire a domare le fiamme altissime che avevano anche provocato una enorme fumata che ha reso ancor più difficoltose le operazioni e l’ingresso nell’appartamento.

Like this: Like Loading...